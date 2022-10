“Ecco perché mia figlia ha tratti asiatici”, Michelle Hunziker: la confessione dopo anni

By

Michelle Hunziker, è una delle conduttrici più amate e conosciute del panorama televisivo italiano. Ultimamente, al centro dell’attenzione c’è sua figlia Aurora Ramazzotti che è in dolce attesa, ma nel mentre, la nota conduttrice si è lasciata andare ad una confessione sconcertante: scopriamo cosa ha rivelato dopo anni.

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti era stata svelata già nei mesi scorsi, però, la diretta interessata ha preferito non far trapelare nulla almeno fino al primo trimestre. Dopo qualche tempo, la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di annunciare la sua gravidanza con un commovente video. Ora l’attenzione è tutta su di lei, ma a rubarle la scena è stata sua mamma.

La nota conduttrice si è lasciata andare ad una confessione davvero sconcertante che ha lasciato tutti a bocca aperta. In particolare, Michelle Hunziker ha raccontato il motivo per il quale sua figlia Aurora, abbia dei tratti orientali. Dietro a questo particolare dettaglio c’è una spiegazione genetica che vi lascerà a bocca aperta: scopriamo di più, impossibile da credere.

Aurora Ramazzotti ha i tratti asiatici: tutta la verità

Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è al centro dell’attenzione per la sua gravidanza. Nei giorni scorsi abbiamo visto il video party per il gender reveal. Un filmato commovente, dove lei e il suo compagno Goffredo Cerza hanno annunciato di aspettare un maschietto.

La conduttrice di Striscia la Notizia sta per diventare nonna e in questo momento sta vivendo un periodo colmo di emozioni. Ma lo sapete che la Hunziker si è lasciata andare ad una confessione davvero sconcertante su sua figlia Aurora Ramazzotti? Ha raccontato il motivo del quale la giovane ha delle sembianze orientali. La spiegazione vi lascerà a bocca aperta: scopriamo di più.

La rivelazione di Michelle Hunziker dopo anni

Nelle storie Instagram, Michelle Hunziker ha raccontato il motivo per cui Aurora, abbia dei tratti orientali, come i suoi evidenti occhi a mandorla. Per la precisione, la mamma della conduttrice ha svelato:

“Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani.”

Nella loro genetica c’è l’Asia, ecco perché sua figlia ha questi tratti orientali. Un racconto davvero interessante che ha appassionato milioni di persone.

Una curiosità interessante, che riguarda Michelle e Gerry Scotti quando conducevano insieme Striscia la Notizia. I due avevano preso in giro la pronuncia cinese, il tutto accompagnato con un gesto per imitare gli occhi a mandorla. Il filmato non è affatto passato inosservato, infatti, ha fatto il giro del mondo.

Addirittura, una famosa pagina IG, Diet Prad ha attaccato il tg satirico considerando lo sketch dei conduttori molto offensivo nei confronti del popolo orientale. Sicuramente Michelle Hunziker ha deciso di confessare le origini asiatiche della sua famiglia anche per allontanare le accuse di razzismo da cui è stata coinvolta tempo fa.