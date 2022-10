Listeria in questa nota marca di prosciutto cotto: il prodotto ritirato

Scatta l’allerta al supermercato, ecco qual è il noto marchio di prosciutto cotto che è stato ritirato perché potenzialmente rischioso per la salute.

Il Ministero della Salute e i nostri supermercati tengono non solo alla nostra salute alimentare, ma in generale a quella psico-fisica. Proprio per questo, hanno il dovere di avvisarci nel caso in cui un prodotto la minacci.

Oggi vi parliamo proprio di un alimento che è stato ritirato dal mercato perché sospettato di essere dannoso per la nostra salute. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il brand di salumi che è stato ritirato per il suo potenziale rischio.

Allerta supermercato, nuovi rischi per la salute

Sta spaventando, nelle ultime ore, la notizia di una nuova allerta supermercato. Coinvolgo un prodotto che tutti conosciamo bene e che non può mancare sulle nostre tavole.

L’alimento in questione è stato ritirato perché si suppone sia rischioso per la nostra salute. Il prodotto conterrebbe la Listeria, un batterio potenzialmente pericoloso per tutti noi, che causerebbe alcuni sintomi, tra i quali:

nausea

dissenteria

febbre

dolori ai muscoli

Per evitare che sintomi simili insorgano in noi e nei nostri figli inaspettatamente, è sempre importante visitare il sito del Ministero della Salute italiano, che è sempre tempestivo nel comunicare i ritiri alimentari.

Qui di seguito vi riportiamo un avviso divulgato dal Ministero, che ha voluto avvisare tempestivamente i suoi consumatori per via del potenziale rischio causato da un alimento. E’ venduto in molti supermercati e non può mancare a tavola.

Qual è il prodotto che è stato ritirato

Da poco è stato ritirato un prodotto a causa del suo potenziale nocivo. All’alimento in questione è stata diagnosticata la Listeria, un batterio che potrebbe provocare alcuni fastidiosi sintomi negli esseri umani.

Il prodotto in questione è tra i più venduti del Penny Market, che ha immediatamente invitato i suoi consumatori a non consumare l’alimento e invece a restituirlo presso le varie sedi.

Il noto supermercato ha rilasciato un avviso contenuto nella sezione riguardante i richiami dei prodotti alimentari del suo sito ufficiale, riportando la motivazione: rischio microbiologico per Listeria Monocytogenes.

La restituzione del prodotto presuppone un rimborso o una sostituzione per chiunque lo consegnerà entro il 20 di ottobre del 2022.

Ma qual è il prodotto di cui stiamo parlando? L’alimento in questione non è altro che il prosciutto cotto del brand Sapor di Cascina.

Il prosciutto viene venduto all’interno di confezioni da 150 grammi, prodotte da Motta Srl, con sede a Barlassina in via Capuana 44, provincia di Monza e della Brianza.

Naturalmente, non sono stati ritirati tutti i lotti del prosciutto cotto indistintamente, ma in particolare quello numero 223467 con scadenza al 20 di ottobre del 2022.

Ecco di seguito la scheda del ritiro alimentare:

Il supermercato e il Ministero della salute avvisano i consumatori di verificare di essere in possesso di questo prodotto. In caso positivo, bisognerà rispedirlo al mittente. Il rimborso o la sostituzione avverranno anche nel caso in cui si fosse privi dello scontrino.