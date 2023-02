Ecco perché le casalinghe hanno iniziato a mischiare 3 foglie di menta con l’aceto

By

Tantissime persone usano questo metodo particolare, infatti bastano solo 3 foglie di menta con l’aceto di vino bianco per ottenere questo.

La pulizia degli ambienti domestici è importantissima, soprattutto quando non si ha il tempo necessario da dedicare a tutte queste faccende. Spesso e volentieri si chiede aiuto a prodotti chimici che impattano su portafoglio e ambiente. Gli esperti del pulito sperimentano sempre delle nuove tecniche, di norma usando dei rimedi completamente naturali: in questo caso basteranno solo tre foglie di menta e dell’aceto per raggiungere l’obiettivo. Questo è il procedimento e l’uso dei prodotti naturali.

Menta e aceto, due ingredienti naturali per realizzare un potente prodotto

Lasciando da parte un attimo tutti i prodotti che si trovano in commercio, ricchi di sostanze chimiche e corrosive a costi eccessivi, ci sono dei rimedi naturali di uso comune che possono realizzare qualcosa di unico nel suo genere.

Sono proprio le casalinghe più attente a consigliare questa sostanza che viene realizzata con pochissimi ingredienti e pochi soldi. L’occorrente è il seguente:

2 bicchieri di aceto di vino bianco

Cannella (1 bastoncino)

1 cucchiaino di sapone per i piatti

1 cucchiaino di bicarbonato

1/2 cucchiaio di detergente per i pavimenti (profumazione a piacere)

Acqua

Tre foglie di menta fresca

Una volta che tutti questi ingredienti sono a disposizione è il momento di realizzare una miscela naturale, economica e mirata a risolvere una problematica comune.

Come si usa la sostanza con aceto e menta? I consigli degli esperti

Prendere un contenitore ampio e versare l’aceto di vino bianco, seguendo con il sapone per i piatti e poi il detergente per i pavimenti. Per ultimo aggiungere il bicarbonato di sodio. Versare l’acqua e mescolare tutti gli ingredienti al fine che possano diventare una sostanza unica e profumata.

Prendere un contenitore spray e mettere al suo interno prima le tre foglie di menta e poi il bastoncino di cannella. Attendere qualche minuto e versare la sostanza realizzata poco prima con aceto, bicarbonato, sapone e detergente per pavimenti.

Agitare bene il flacone dopo averlo chiuso con il tappo/spray e attendere qualche secondo. La miscela di aceto e menta usata dagli esperti è pronta per essere usata sugli imbottiti, tende, tappeti e anche superfici nude della casa.

Tutti questi ingredienti naturali che incontrano sapone e detergente, si mescolano insieme per realizzare un repellente contro ogni tipo di insetto. Mosche e zanzare non sopportano l’aroma sprigionato di menta con aceto e cannella, tanto da non entrare all’interno degli ambienti.

Non solo, questa formulazione tiene lontani anche i germi che si posano su imbottiti e tappeti grazie all’azione diretta dell’aceto e della menta. Quante volte si può usare alla settimana? Due o tre volte, ricordandosi di creare una miscela nuova prima di usarla al fine che possa fare il suo effetto.

Grazie alla menta con l’aceto di vino bianco si potrà dire finalmente addio all’invasione di mosche e zanzare, mentre tutti gli ambienti vengono igienizzati.