Ecco perché i bagni degli hotel di lusso hanno un profumo pazzesco: il trucco

Vi siete mai chiesti perché i bagni degli hotel di lusso hanno un profumo buonissimo? Ecco svelato il segreto.

Tutti quanti noi abbiamo cercato in tutti i modi di avere un buon profumo nel nostro bagno e seppur ci impegniamo a pulirlo a fondo e a usare prodotti diversi non riusciamo ad ottenere il profumo che sentiamo quando pernottiamo in un hotel.

In particolar modo, negli hotel di lusso, quando entriamo nel bagno veniamo inebriati da un profumo molto particolare che subito ci rimanda alla mente sensazione di pulito e di ordine e di grande accuratezza.

Bagni: ecco il segreto di quelli degli hotel di lusso

Vedremo come tutte le superfici siano perfettamente lavate e splendenti, e come le cameriere abbiano pulito a fondo ogni elemento del nostro bagno permettendoci di soggiornare in modo sereno.

Anche quando, utilizziamo il bagno e poi usciamo per visitare la città al ritorno, troveremo la stanza nuovamente pulita e anche il bagno, nonostante l’abbiamo usato sarà nuovamente profumato.

In molti hanno ipotizzato che ci sia un prodotto che sia specifico per gli hotel e che non sia mai stato messo in commercio o che l’insieme degli elementi presenti nella stanza possa far emanare un profumo così buono.

Il metodo delle cameriere esperte

Ma non tutti sanno che in realtà c’è un segreto molto particolare utilizzato dalle cameriere più esperte degli hotel di classe e che può essere replicato nelle nostre case in modo molto semplice.

Il profumo che sentiamo è molto invitante e ci ricorda momenti spensierati perché in realtà ha a che fare con la nostra infanzia e con l’idea di pulizia in quanto viene utilizzato dell’olio profumato per i bambini.

Questo olio è naturale e molto lenitivo, in quanto viene usato sulla pelle dei neonati e quindi non danneggia la pelle e rende profumati i pargoletti oltre che li aiuta ad avere una cute morbida più di quanto non l’abbiano già.

Per far si che il profumo si sprigioni nel bagno basta mettere delle gocce di questo olio all’interno del rotolo della carta igienica e lasciare che il cartone assorbi il tutto e che rilasci il profumo.

Inoltre, bisogna anche mettere un po’ di olio per i bambini su di un batuffolo di ovatta e andare a inserire questo all’interno del cassonetto per gettare i rifiuti che troviamo in bagno e dopo metterci su la busta per la spazzatura.

In questo modo, il profumo si libererà ogni volta che apriremo la spazzatura e oltre ad eliminare gli odori lascerà il bagno profumato e il suo odore inebrierà tutta la stanza per molto tempo.

Molti, utilizzano anche l’olio per lavare le superfici come il lavandino e la tavoletta del water, ma bisogna stare attenti a non esagerare, perché seppur buonissimo la quantità eccessiva di questo prodotto potrebbe stufare.

Di conseguenza, l’odore potrebbe risultare nauseante. Invece, con poche gocce nella carta igienica e nel cassonetto, avremo un bagno sempre profumato come nei grandi hotel di lusso.