“Ecco il vero motivo”, UeD: ecco perché Federica ha lasciato il trono di Maria

Una protagonista di Uomini e Donne ha rivelato il vero motivo per cui ha deciso di abbandonare il programma. Ecco le sue parole.

Molti sono i protagonisti che nel corso di tutti questi anni hanno avuto spazio all’interno del programma Uomini e Donne per cercare di trovare l’amore della propria vita, dopo averne fatto richiesta alla redazione.

Alcuni di questi, sono riusciti nell’intento del programma, ed oggi vivono una bellissima storia d’amore con il proprio partner conosciuto proprio nella trasmissione altri invece hanno deciso di prendere strade diverse.

Uomini e Donne: la verità della protagonista

Infatti, alcuni protagonisti del programma hanno deciso di rimanere a galla, cavalcando l’onda della notorietà, partecipando a dei reality show, quali il Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi, facendosi conoscere meglio.

Altri, hanno intrapreso dei percorsi artistici diversi diventando attori, come Francesco Arca o cantanti come il caso di Francesco Monte, che lo scorso anno ha gareggiato al concorso canoro, Una voce per San Marino.

Da più di dieci anni, la trasmissione da la possibilità non solo ai più giovani di trovare l’amore ma anche a chi ha superato i 35 anni d’età e a chi invece è molto più in la con gli anni.

In questo modo, è nato il trono over, che appassiona il pubblico grazie alle gag e alle avventure dei suoi protagonisti, tra cui i più amati Gemma Galgani, che non riesce a trovare un uomo da tantissimi anni, o ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Durante la trasmissione, una tronista però ha deciso di lasciare il programma prima ancora che la sua avventura finisse, stiamo parlando di Federica Aversano che ha interrotto il suo percorso.

La donna, è stata molto criticata dai social e dal pubblico a casa, in quanto in molti hanno pensato che il suo essere nel programma non era per trovare un uomo ma bensì per diventare famosa.

Le parole di Federica

La Aversano, dopo un po’ di tempo, ha deciso di spiegare il vero motivo per cui ha lasciato Uomini e Donne e per farlo ha deciso di dire la sua sulle pagine del magazine ufficiale del programma stesso.

Ringraziando coloro che le hanno mandato dei messaggi di affetto e stima, ha affermato di credere di aver fatto la scelta giusta, in quanto non si sentiva nel posto giusto e di aver avuto coraggio a lasciare il programma piuttosto che restare.

Federica, continuando, ammette di non essere riuscita a dare il meglio di sé e non era serena della sua vita privata e di quello che stava facendo, aggiungendo che non sempre vuole bene a sé stessa ed è una cosa che invece dovrebbe fare.

La Aversano, inoltre ha voluto dire la sua anche su Matteo, il ragazzo con il quale sembrava avere un feeling e che poteva essere la sua scelta qualora avesse continuato a presenziare nel programma.