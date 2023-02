Ecco il trucco per scoprire se il tuo cellulare è intercettato: ti spiano ma non lo sai

C’è un trucco che tutti dovrebbero conoscere per capire se il cellulare è intercettato o meno: meglio scoprirlo subito.

Gli hacker e i truffatori oggi agiscono in tantissimi modi diversi, per questo motivo è bene fare molta attenzione con questo mondo tecnologico. È risaputo che tra smartphone e PC, ci siano delle modalità messe in atto dai truffatori per acquisire dei dati personali ed entrare furtivamente all’interno di conti correnti e similari. Inoltre, il cellulare potrebbe essere anche spiato da qualcuno e ci sono dei metodi per rendersene conto immediatamente.

Cellulare spiato? Metodo per scoprirlo

In un mondo altamente tecnologico e avanzato, gli hacker hanno studiato soluzioni diverse che mettono sul piatto della bilancia anche la possibilità di essere spiati.

Se un cellulare è sotto controllo, significa che il truffatore non solo legge i messaggi e ascolta le telefonate ma ha accesso alle App e ai dati bancari. Insomma, uno scenario da incubo in cui nessuno dovrebbe mai inciampare.

Con il trasferimento di chiamata hanno in mano tutto quanto e sono in pochi quelli che se ne accorgono. Ovviamente, anche chi pensa di aver tutto sotto controllo e che il proprio smartphone non abbia di queste problematiche si sbaglia di grosso. È importante imparare a conoscere il proprio smartphone, infatti se la batteria dura pochissimo e si sente un sibilo durante una conversazione telefonica significa che il cellulare potrebbe essere sotto controllo.

Tuttavia, per capire se qualcuno spia il proprio cellulare e ci sono delle intercettazioni attive ci sono alcuni codici che possono fare la differenza.

Smartphone sotto controllo: le funzioni da conoscere

I cellulari moderni hanno alcune funzionalità che rispecchiano ancora il passato, con numeri e simboli che sono legati ad alcune funzioni da conoscere. La maggior parte delle persone è totalmente ignara sull’argomento e non conosce questi simboli con tutte le funzionalità che possono avere.

Nel momento in cui si ha il sospetto di essere spiati, o comunque si vuole contrastare questo pericoloso fenomeno è possibile procedere in questo modo:

Verificare se l’inoltro di chiamata sia attivato sullo smarthone

Digitare il codice *#21#

Si visualizza una griglia da controllare dove si può verificare se l’inoltro di chiamata sia o meno attivato.

È un metodo molto importante, perché non solo tutti i conoscenti potrebbero attivare la funzione per tenere sotto controllo il cellulare ma anche gli hacker che entrano in possesso di dati importanti.

Con il codice ##002# è possibile disattivare l’inoltro della chiamata e fare in modo che nessuno entri in contatto con il proprio smartphone. Non tutti i cellulari sono abilitati per funzionare o attivare le funzioni mediante questi codici.

Se si pensa di essere spiati da qualcuno, ci si può rivolgere anche a professionisti del settore che disattiveranno completamente ogni tipo di intercettazione. Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione, per questo prendere dei provvedimenti salva la vita, la privacy e anche il portafoglio.