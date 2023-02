Ecco il segreto degli hotel per eliminare tutta la polvere: ti basterà spruzzarlo

Grazie ad un segreto sperimentato negli hotel potremo dire addio alla polvere nelle nostre case. Ecco di quale si tratta.

Nelle nostre case, tendiamo a tenere tutto in ordine e a far si che ogni superficie sia completamente pulita senza alcuna traccia di sporco ma giornalmente si forma della polvere.

Questa sostanza non è altro che un insieme di materiali che si formano per via della presenza di particelle nell’aria e altro che si depositano sui nostri mobili e complementi d’arredo.

Polvere: ecco il modo per eliminarla del tutto

Nel Festival di Sanremo 2023, in corso in questi giorni, il giovane cantante Olly ha portato in gara una canzone dal titolo Polvere dove descrive come vedendo la vita dal punto di vista di uno scaffale immerso nella polvere, finisce di ansiarsi e prende la vita come viene senza preoccupazione.

Diversamente però, la polvere fa molto preoccupare specie per via del fatto che la maggior parte della popolazione ne è allergica e quindi potrebbe ritrovarsi ad avere dei gravi problemi di salute.

Quindi, è sempre meglio spolverare i nostri oggetti e i nostri mobili più volte durante la settimana per evitare di avere problemi di allergia e anche per avere una casa pulita e sanificata.

Molte volte però, non sappiamo cosa utilizzare per far si che questa sostanza non si formi nelle nostre stanze e ci ritroviamo ad utilizzare prodotti in commercio che si rivelano essere inefficaci e con odori sgradevoli.

Diversamente, quando andiamo in vacanza ed entriamo nelle stanze di hotel, notiamo, negli alberghi più lussuosi che non c’è traccia di polvere e ci chiediamo come sia possibile e quale sia l’odore particolare che sentiamo nell’aria.

Il metodo segreto degli hotel

Il segreto è stato svelato e adesso tutte quante le casalinghe del mondo non possono più fare a meno di utilizzare questo metodo per levare una volta per tutte la polvere dai propri mobili.

Per farlo bisogna creare delle salviettine fai da te, in modo naturale e servono davvero pochi ingredienti per poter avere qualcosa che leverà tutta la polvere presente nella nostra casa.

Prima di tutto prendiamo un rotolo di carta assorbente e lo tagliamo in due parti con l’aiuto di un coltello. Una volta diviso, rimuoviamo il rotolo di cartone e andiamo a prendere i fogli assorbenti e a farli aderire all’interno di un barattolo di vetro.

A parte prendiamo una ciotola e inseriamo dell’acqua dove andremo ad unire del perossido di idrogeno e un cucchiaino di sapone liquido per poi aggiungere degli olii essenziali in base al nostro gusto.

Fatto ciò, mescoliamo energicamente il tutto e andiamo a versarlo nel barattolo con la carta assorbente e chiudiamo il tutto lasciandolo riposare per qualche tempo prima di utilizzarlo per il suo scopo.

Dopodiché, l’acqua verrà assorbita dalla carta e avremo delle salviettine naturali che utilizzeremo sulle nostre superfici senza che questa soluzione lasci traccia per via dell’assenza di acidi.

Con questa soluzione potremo lavare tutta la nostra casa ed evitare che la polvere si formi rapidamente e avremo risolto un grande problema che ci attanaglia spesso.