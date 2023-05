Ecco cosa fare secondo la legge se le foglie del vicino cadono sulla tua proprietà

By

Le foglie del vicino cadono sulla tua proprietà? Quali diritti hai? E quali doveri? Ecco che cosa dice la legge italiana a questo proposito.

Che cosa succede se le foglie del vicino cadono sulla tua proprietà? La legge italiana è molto severa a riguardo. Ecco che cosa stabiliscono delle disposizioni normative specifiche. Attenzione a prenderti cura in maniera adeguata del tuo giardino.

Come prendersi cura del proprio giardino: cosa dice la legge

Secondo lo Stato italiano, gli spazi privati e personali esistono fin quando non si viola o si limita la libertà degli altri. Questo concetto vale sempre, anche quando parliamo di abitazioni e giardini. Ti è mai capitato di avere a che fare con un vicino molesto?

Per esempio, hai mai incontrato qualcuno che abbia poca cura del proprio giardino e che riversi la cattiva o inadeguata manutenzione della sua proprietà rovinando e intaccando il tuo spazio personale?

Sai che la legge può intervenire in questi casi? Ci sono delle disposizioni normative, anche specifiche, che stabiliscono diritti e doveri di proprietari e che regolarizzano anche il rapporto tra vicini.

Oggi vogliamo analizzare un caso particolare, spesso oggetto di contenziosi legali. Che cosa succede se le foglie del vicino cadono sulla tua proprietà? Scopriamo insieme cosa dice il Codice civile a questo proposito.

Cosa succede se le foglie del vicino cadono sulla tua proprietà

Tutti ci siamo ritrovati ad aver avuto a che fare almeno una volta nella nostra vita con persone moleste, più precisamente con vicini che non rispettano la nostra privacy o i nostri spazi personali.

Ti è mai capitato per esempio, soprattutto se vivi in una casa indipendente, di ritrovarti con le foglie dell’albero del tuo vicino sulla tua proprietà?

Che cosa succede in questo caso? Sai che la legge è dalla tua parte? Oggi vogliamo analizzare proprio questo problema che spesso è oggetto di contenziosi giudiziari. Scopriamo insieme che cosa dice la giurisprudenza italiana su questo argomento.

Il nostro riferimento deve essere in questo preciso caso, l’articolo 2051 del Codice civile. Qual è il suo enunciato? L’articolo menzionato afferma che ciascuno è responsabile di ciò che gli appartiene e dei danni che le cose di nostra proprietà (anche alberi) possono procurare agli altri. Unica eccezione: il caso fortuito.

Se è un evento naturale o impossibile da controllare, a causare danni a un’altra persona o alla sua proprietà, allora la responsabilità non è più personale.

Prendiamo in considerazione il caso sopra menzionato: cosa succede se le foglie del vicino cadono sulla tua proprietà? La legge italiana dice che la caduta delle foglie non comporta quasi mai danni irreparabili ad altre persone.

Piuttosto è la cattiva manutenzione di alberi o giardino a poter essere pericolosa per il vicino e controproducente per il proprietario del terreno. Se le foglie del vicino cadono sulla tua proprietà, non puoi denunciarlo perché esse potrebbero arrivare nel tuo giardino a causa del vento.

Se però si accumulano nei canali di scolo, bloccando il corretto flusso dell’acqua o causando allagamenti o pozzanghere, allora si configura in questi casi una responsabilità personale.

Altra cosa importante da valutare: la distanza degli alberi a confine. Anche qui la legge interviene a disciplinare i rapporti tra i vicini. Per esempio, gli alberi come noci, castagni, pioppi e platani che hanno il fusto lungo, devono posizionarsi a una distanza minima di 3 metri dal confine.

Gli alberi a fusto basso devono posizionarsi a un metro e mezzo dal confine e infine siepi e alberi da frutto a una distanza minima di due metri e mezzo.

Se ovviamente le distanze non si rispettano, gli alberi non si potano nel modo giusto e le foglie cadono sulla tua proprietà procurandoti danni, avrai tutto il diritto di chiedere aiuto alla legge.

Cosa accade ad un albero che non è stato piantato alla giusta distanza? Purtroppo in questo caso si verifica il suo abbattimento. A stabilirlo deve essere però un giudice in un’aula di tribunale.

E se invece sono i rami a superare il confine? Cosa succede? In questo caso interviene l‘articolo 896 del Codice civile che stabilisce che essi possano essere tagliati se violano l’altrui proprietà.

Ancora, se un albero sorge da secoli su un terreno ma invade comunque la proprietà di un altro? In questa circostanza non ci si può appellare al diritto di usucapione: se l’albero o i suoi rami sono di intralcio all’altrui libertà e costituiscono danno alla proprietà, la legge può intervenire.

Come puoi vedere, la giurisprudenza italiana è molto attenta e ha stabilito delle leggi specifiche per regolare queste situazioni che sono più comuni del previsto.