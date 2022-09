“Ecco cosa c’era scritto…”, Totti svela i messaggi dell’amante di Ilary: che colpo al cuore

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi diventa sempre più intricata: dopo mesi di silenzio, Francesco Totti ha deciso di parlare pubblicamente. Le sue parole non sono quelle che tutti si aspettavano, anzi. Ma la rivelazione più scioccante è stata quella relativa ai tradimenti della ex moglie e ad alcuni messaggi. Ecco cosa ha detto.

La novità di questo weekend è stata l’intervista inaspettata e scioccante di Francesco Totti al Corriere della Sera, una chiacchierata che finalmente rompe il silenzio sulla separazione tra i due vip.

Dopo un’estate trascorsa in silenzio da entrambe le parti, Francesco Totti non ce l’ha più fatta e dopo aver letto solo bugie e illazioni, ha deciso di raccontare la sua verità. In particolare sui tradimenti dell’ex moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti svela tutto: “Ecco cosa c’era scritto nei messaggi di Ilary con l’amante”

In questi mesi se ne sono dette tantissime sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, in particolare sulla nuova relazione di lui con Noemi Bocchi, che molti hanno indicato come la vera “colpevole” della rottura tra i due.

Ma il Pupone finalmente ha voluto mettere le cose in chiaro: secondo la sua versione è stata Ilary la prima a tradire e lo dimostra parlando di alcuni messaggi, trovati sul cellulare di lei proprio dall’ex marito.

La rivelazione è avvenuta tramite un’intervista esclusiva rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera, pubblicata proprio in questi giorni.

Totti ha rivelato di aver sentito troppe bugie in questi mesi e per questo ha voluto dire la sua verità, parlando dell’ex moglie come non aveva mai fatto.

In particolare, l’ex campione si è soffermato su alcuni messaggi trovati sul cellulare di Ilary lo scorso anno. A settembre, Totti ha ricevuto delle testimonianze da persone vicine che dicevano che Ilary aveva un altro.

All’inizio non ci ha voluto credere ma poi ha trovato le chat con quest’altro uomo, una persona totalmente diversa da lui, di un altro ambiente, di cui però non fa il nome:

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno”.

Dopo aver spiato il telefonino di Ilary Blasi, Francesco Totti ha trovato i messaggi in cui i due decidevano dove vedersi, se in albergo o casa di lui. Inoltre ha svelato che c’era una terza persona che faceva da tramite tra i due, ovvero la parrucchiera della conduttrice, Alessia Solidani.

Ecco cosa ha detto: “Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

I messaggi erano datati prima dell’autunno, quindi la relazione durava da un po’: “Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima. I messaggi dicevano qualcosa tipo: “Vediamoci in hotel”; “No, è più prudente da me”.

Una scoperta dolorosa per il Pupone che ne ha parlato con Ilary dopo un po’, ma lei ha negato fino a quando le prove non hanno dato adito ad altre scuse.

Chi è l’amante di Ilary? Ecco cosa ha svelato Francesco Totti

Secondo quanto rivelato da Francesco Totti, l’amante di Ilary Blasi è una persona totalmente diversa da lui, tanto che all’inizio il calciatore non ci voleva credere.

Uno choc per lui, non solo perché ha appurato che la moglie aveva un altro uomo ma soprattutto perché non avrebbe mai pensato che Ilary potesse aver interesse per una persona del genere.

Una notizia che lo ha buttato molto giù, quasi alla depressione. Non riusciva a dormire, faceva finta di niente per i figli, ma ormai Totti era cambiato. Poi a un certo punto è arrivata Noemi Bocchi, la sua attuale partner, che è riuscita a fargli riscoprire la serenità.

Ora, non resta che attendere il divorzio ufficiale da Ilary, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.