“Ecco come sto davvero…”, Pippo Baudo svela finalmente le sue attuali condizioni di salute

Pippo Baudo, è uno dei conduttori più amati e seguiti del mondo della televisione italiana. Lui ha scritto la storia dello spettacolo italiano. Moltissime volte ha attirato l’attenzione del pubblico per via delle sue storie d’amore, infatti, malgrado lui sia sempre stato un personaggio molto riservato, la sua vita privata è stata tanto discussa nel corso della sua carriera.

Oggi Pippo Baudo ha 86 anni e sicuramente non è più giovane come una volta. Negli ultimi anni, diverse volte si è parlato delle sue critiche condizioni di salute, ma non sempre si trattava di notizie vere. Purtroppo, anche nei scorsi giorni si è parlato di un momento difficile per lo storico conduttore. A parlare di ciò che cosa è accaduto è stato proprio il diretto interessato: scopriamo di più.

Le parole di Pippo Baudo

Pippo Baudo ha annunciato un colpo di scena incredibile. E’ stato proprio lui a dire la sua sulle sue condizioni di salute, dopo l’affermazione di Pippo Balistreri, il noto direttore del palco del Festival di Sanremo: “Baudo sta male, credo“. Una frase che ha scatenato molta preoccupazione. Ma Pippo, ha dichiarato come sta realmente:

“Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio.”

Inoltre, ha raccontato di essere un comune uomo di 86 anni che si gode la sua pensione dopo anni di carriera nel mondo della televisione, infatti, è stato a pranzo fuori ed è rientrato a casa, con la propria assistente. Nel pomeriggio invece, ha fatto un riposino pomeridiano.

Insomma, oggi conduce una vita completamente normale, come la maggior parte delle persone della sua età. Fortunatamente ha tranquillizzato tutti con le sue parole. Anche la sua famosissima ex moglie, Katia Ricciarelli, ha voluto esprimere la sua opinione, dicendo che secondo lei, molto spesso vengono lanciate notizie sulla salute di Pippo Baudo. Un fatto che suscita molta preoccupazione, in tantissime persone.