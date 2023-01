Ecco come conservare i limoni per un anno intero: ancora più freschi e deliziosi

C’è un metodo innovativo e divertente che serve proprio per la conservare i limoni per un anno intero, buonissimi e freschi come non mai.

I limoni sono uno dei prodotti del Made in Italy più conosciuti e amati nel mondo. Basta chiudere un attimo gli occhi e pensare a Sorrento, con le sue distese gialle che impreziosiscono le colline che si affacciano sul mare. Non da meno il profumo che avvolge e tutte le proprietà che possiede questo agrume dai mille usi. Non solo un insaporitore, ma anche un rimedio naturale da usare in ogni circostanza. Gli esperti insegnano come conservarlo per un anno intero, con un metodo facile e veloce.

Come conservare i limoni per un anno?

È possibile conservare i limoni per un anno intero? Questo è un prodotto dalle mille proprietà che trova impiego non solo in ambito culinario, ma anche per il benessere o lo skin care. La conservazione di un limone oggi non è facile, soprattutto se questi vengono acquistati in un supermercato e non si ha una pianta in giardino.

Gli esperti hanno messo a disposizione le loro conoscenze ed esperienza, per far conoscere a tutti il metodo di conservazione naturale dei limoni per anno intero. Prima di conoscere il procedimento, gli ingredienti necessari sono i seguenti (per barattolo usato):

Barattolo da 1 litro

1 1/2 di Limoni

1 pezzo di peperoncino

Foglia di alloro 1

1 cucchiaino di semi di Aneto

Mezzo cucchiaino di semi di coriandolo

Pepe Nero una manciata a piacere

Aglio 2 o tre spicchi

Chiodi di garofano 3

Sale grosso 2 cucchiaini

Acqua fredda 1 caraffa

Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti per essere usati è il momento di scoprire il procedimento per la conservazione dei limoni.

Metodo del barattolo, procedimento e consigli

Per conservare i limoni un anno intero il metodo c’è ed è anche molto facile da provare, gli step sono i seguenti:

Prendere il barattolo sterilizzato e vuoto e inserire al fondo la foglia di alloro Poi versare il cucchiaino di aneto Predisporre poi l’aglio e peperoncino Poi versare i semi di coriandolo

Adesso è arrivato il momento di procedere in questo modo:

Lavare i limoni con l’aiuto di sale e bicarbonato per disinfettarli Tagliarli in tante piccole fettine Prendere il peperoncino e tagliare anche questo in piccoli pezzi Predisporre le fette di limone lungo tutto il barattolo Versare il peperoncino per unirlo al limone

Una volta fatto questo procedimento versare l’acqua fredda sino a quando non viene riempito tutto il barattolo. È il momento di chiudere ermeticamente il barattolo con tutti gli ingredienti all’interno, agitando al fine che si uniscano.

Il barattolo dovrà essere conservato in un luogo fresco, asciutto e senza la luce diretta del sole. Una volta al giorno scuotere al fine che tutti gli ingredienti possano lavorare insieme nella conservazione del limone per un anno intero.