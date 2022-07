Ecco chi sono i russi contro Putin, nonostante i timori sugli arresti

Da quando la Russia per decisione di Putin ha invaso l’Ucraina, Anastasia inizia la sua giornata componendo un messaggio contro la guerra e pubblicandolo sul muro all’ingresso del suo condominio nella città industriale di Perm, negli Urali.

“Non credere alla propaganda che vedi in TV, leggi i media indipendenti!” ne legge uno. “Violenza e morte sono costantemente con noi da tre mesi ormai: abbiate cura di voi stessi” recita un altro. L’insegnante 31enne, che ha chiesto di essere identificata solo per nome perché teme per la sua sicurezza, ha affermato di volere “un metodo semplice e sicuro per far passare un messaggio”.

Alcuni hanno pagato a caro prezzo la loro indipendenza di idee

“Non potevo fare qualcosa di enorme e pubblico“, ha detto all’Associated Press in un’intervista telefonica. “Voglio che la gente pensi. E penso che dovremmo influenzare qualsiasi spazio, in ogni modo possibile”. Nonostante una massiccia repressione da parte del governo di tali atti di protesta, alcuni russi hanno insistito nel denunciare l’invasione, anche nei modi più semplici. Alcuni hanno pagato a caro prezzo la loro indipendenza di idee.

Nei primi giorni invernali dell’invasione di febbraio, le autorità si sono mosse rapidamente per reprimere le manifestazioni, arrestando le persone che marciavano o addirittura tenevano cartelli in bianco o altri riferimenti obliqui al conflitto. I media critici sono stati chiusi poiché il governo ha cercato di controllare la narrativa in merito al conflitto. Gli oppositori politici sono stati individuati dal presidente Vladimir Putin o dai commentatori della TV di stato.

I legislatori hanno approvato misure che vietano la diffusione di “informazioni false” su quella che il Cremlino ha definito “operazione militare speciale” e denigrano i militari, usandole contro chiunque si sia pronunciato contro l’attacco o abbia parlato delle atrocità di cui sarebbero state accusate le truppe russe si sono impegnati. Mentre la guerra si trascina nei giorni languidi di un’estate russa, alcuni come Anastasia si sentono colpevoli di non poter fare di più per opporsi all’invasione, anche entro i vincoli delle nuove leggi.

Quando le truppe russe sono arrivate in Ucraina il 24 febbraio, Anastasia ha detto che il suo primo pensiero era di vendere tutti i suoi beni e trasferirsi all’estero, ma ha presto cambiato idea. “È il mio paese, perché dovrei andarmene?“. “Ho capito che dovevo restare e creare qualcosa per aiutare da qui.” Anche Sergei Besov, uno stampatore e artista con sede a Mosca, sentiva di non poter rimanere in silenzio. Già prima dell’invasione, il 45enne stava realizzando manifesti che riflettevano sulla scena politica e li stava attaccando in giro per la capitale.

Quando i russi hanno votato due anni fa sugli emendamenti costituzionali che consentivano a Putin di chiedere altri due mandati dopo il 2024, Besov ha usato la sua vecchia macchina da stampa con caratteri cirillici in legno pesante e inchiostro rosso vintage per stampare poster che dicevano semplicemente: “Contro”. Durante i disordini del 2020 in Bielorussia per le contestate elezioni presidenziali e la conseguente repressione dei manifestanti, ha realizzato manifesti che dicevano “Libertà” in bielorusso.

“Nel nostro Paese si comminano pene più brevi per omicidio”

Dopo l’invasione dell’Ucraina, il suo progetto, Partisan Press, ha iniziato a realizzare manifesti che dicevano “No alla guerra”, il principale slogan contro la guerra. Il video del poster stampato è diventato popolare su Instagram e la richiesta di copie è stata così grande che sono state regalate gratuitamente. Dopo che alcuni dei suoi poster sono stati usati in una manifestazione nella Piazza Rossa e alcune persone che li esibivano sono state arrestate, è diventato chiaro che la polizia “sarebbe inevitabilmente venuta da noi”, ha detto Besov.

Si sono presentati quando Besov non c’era, accusando due dei suoi dipendenti di aver partecipato a una manifestazione non autorizzata stampando il poster utilizzato in essa. Il caso si è trascinato per oltre tre mesi, ha detto, causando a tutti loro molto stress sul fatto che sarebero stati puniti e in che misura. Besov ha smesso di stampare i manifesti “No alla guerra” e ha optato per messaggi più sottili come “La paura non è una scusa per non fare nulla”.

Ritiene importante continuare a parlare. “Il problema è che non sappiamo dove vengono tracciate le linee”, ha detto Besov. “Si sa che possono perseguirti per certe cose, ma alcuni riescono a sfuggire al radar. Dov’è questa linea? È molto brutto e davvero difficile”. Sasha Skochilenko, artista e musicista di 31 anni di San Pietroburgo, non è riuscita a rimanere nascosta e sta affrontando gravi conseguenze per quello che pensava fosse un modo relativamente sicuro per spargere la voce sugli orrori della guerra: è stata detenuta per aver sostituito cinque cartellini dei prezzi in un supermercato con quelli minuscoli contenenti slogan contro la guerra.

“L’esercito russo ha bombardato una scuola d’arte a Mariupol. Circa 400 persone si nascondevano al suo interno dai bombardamenti”, si legge. “I coscritti russi vengono inviati in Ucraina. Le vite dei nostri figli sono il prezzo di questa guerra”, ha detto un altro. Skochilenko è stata davvero colpita dalla guerra, ha detto la sua partner, Sophia Subbotina. “Aveva amici a Kiev che si stavano riparando nella metropolitana e la chiamavano, parlando dell’orrore che stava succedendo lì”, ha detto Subbotina ad AP.

Nel 2020, Skochilenko ha insegnato recitazione e regia in un campo per bambini in Ucraina e si è preoccupata di come il conflitto avrebbe influenzato i suoi ex alunni. “Aveva davvero paura per questi bambini, che le loro vite fossero in pericolo a causa della guerra, che le bombe cadessero su di loro e non poteva rimanere in silenzio”, ha detto Subbotina. Skochilenko rischia fino a 10 anni di carcere con l’accusa di diffondere false informazioni sull’esercito russo. “È stato uno shock per noi che abbiano avviato un procedimento penale e un caso che implica una mostruosa pena detentiva da 5 a 10 anni”, ha detto Subbotina. “Nel nostro Paese si comminano pene più brevi per omicidio”.