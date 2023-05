Ecco 5 cose da fare se vuoi avere il rosmarino costantemente folto e profumato

Ecco come mantenere il rosmarino costantemente folto con questi cinque consigli che stravolgeranno completamente il suo aspetto.

Vi sveliamo i cinque consigli che vi permetteranno di mantenere in salute il vostro rosmarino, nessuno se lo aspettava che fosse così facile.

Rosmarino costantemente folto, ecco come fare

Tantissime persone vorrebbero poter godere di un rosmarino costantemente folto e profumato. Purtroppo, però, non sempre è possibile.

Ecco perché oggi vi forniamo 5 consigli importantissimi, che siamo sicuri che stravolgeranno completamente l’aspetto della vostra pianta. Si tratta di 5 accorgimenti davvero semplicissimi da applicare.

In primo luogo, è importantissimo recidere le parti danneggiate della pianta man mano che si manifestano. Il momento fondamentale in cui farlo è sicuramente la primavera, periodo nel quale dovremo facilitare la crescita di questo vegetale.

Un altro passo fondamentale, che in molti non conoscono, è quello di rinvasare la pianta circa ogni 2 o 3 anni. In questo modo, si aiuterà il rosmarino a svilupparsi in modo adeguato, in base anche allo spazio di cui ha bisogno.

Man mano che la pianta si sviluppa, infatti, ha bisogno di più spazio in cui crescere, quindi il rinvaso è importante soltanto se passa da un contenitore più piccolo a uno più grande o da un terreno più stretto a uno di più grandi dimensioni. Un altro consiglio fondamentale che vi diamo è quello relativo alla concimazione.

Dovete sapere che anche questa pianta ha bisogno di concime, in modo da essere aiutato nella propria crescita. Vi consigliamo di concimare la pianta a partire dal mese di marzo, proprio in concomitanza dell’arrivo della primavera e del taglio delle punte.

Proteggetelo in questo modo

Il rosmarino è una pianta amatissima, soprattutto in cucina per via dell’aroma che riesce a trasmettere a tutti i piatti che si preparano con il suo ausilio.

Non tutti sanno, però, che, affinché questa pianta cresca rigogliosa, è fondamentale proteggerla. Per farlo, potete evitare che sia costantemente esposta al caldo eccessivo.

Posizionatela, quindi, in una zona asciutta e ben areata, però protetta dall’arrivo diretto dei raggi solari. Un altro consiglio che vi diamo è quello di proteggere il rosmarino dai parassiti e da tutte le altre malattie che potrebbero colpirlo.

Per farlo, dobbiamo applicare periodicamente un antiparassitario che svolga questa funzione protettrice. Potete acquistarne uno in un negozio specifico oppure crearlo direttamente a casa vostra, con gli ingredienti che avete a disposizione.

Alcuni sostengono che tra gli antiparassitari low cost che possiamo reperire direttamente in casa, il sapone di Marsiglia sia il migliore. Se volete utilizzare questo prodotto, vi consigliamo di scioglierne a bagnomaria circa 20 grammi.

Aggiungete 500 millilitri d’acqua e unite il tutto per inserirlo all’interno di uno spruzzino o in generale di una boccetta dotata di vaporizzatore. Fatto ciò, potete spruzzarlo sulle vostre piante in modo che risulti leggero, ma allo stesso tempo efficace.

Con questi 5 consigli che vi abbiamo appena fornito, siamo sicuri che otterrete una pianta davvero rigogliosa e sana, che potrete mantenere come pianta ornamentale oppure utilizzarla per la preparazione dei vostri piatti.