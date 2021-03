Da qualche mese si sente spesso parlare di Earth 2, una nuova piattaforma d’investimento che riproduce in versione virtuale il globo terrestre. Una novità lanciata lo scorso novembre che sta velocemente spopolando in tutto il mondo, anche se tuttora in fase di sviluppo. Non è ancora ben chiaro, infatti, quali saranno gli sviluppi futuri di Earth 2, ma l’interesse intorno a questa nuova piattaforma è comunque molto grande. Vediamo allora, sulla base delle informazioni di cui disponiamo al momento, cos’è e come funziona questo nuovo e ambizioso progetto.

Earth 2: cos’è e come funziona

Earth 2 è una piattaforma nata nel 2020 dove è possibile acquistare e vendere lotti di Terra virtuale. Su Earth 2, infatti, l’intero pianeta è virtualmente riprodotto in modo dettagliato e diviso in tessere di circa 10 x 10 metri corrispondenti ad aree di città, paesi e luoghi esistenti nella realtà: ogni lotto di questa copia virtuale della Terra può essere oggetto di compravendita, dunque essere acquistato a un certo prezzo – i prezzi dei terreni partono da 10 centesimi di dollaro – e successivamente rivenduto a cifre superiori ad altri utenti interessati.

Le tessere componenti questa rappresentazione digitale del globo terrestre sono più di 5 trilioni e il valore di ognuna dipende da diversi fattori, come ad esempio l’evoluzione del mercato – banalmente, maggiore è la domanda di una determinata area, più i prezzi di quella saliranno – e il numero di territori già acquistati all’interno di uno stesso Paese.

Attualmente, le possibilità di guadagno su Earth 2 si basano sulla compravendita dei lotti di Terra, sulle cosiddette Land Income Taxes, ovvero rendite generate dagli acquisti effettuati da altri utenti nel tuo stesso Paese, e su un codice referral tramite cui guadagnare un 5% di commissione se si fa entrare un altro investitore. In futuro, però, secondo gli sviluppatori della piattaforma, i modi per guadagnare saranno diversi. In attesa della Fase 2 e dunque degli sviluppi futuri – attualmente il progetto si trova ancora nella fase iniziale – questo è quanto ci è dato sapere in merito al funzionamento di Earth 2.

Gli sviluppatori della piattaforma, infatti, non hanno rilasciato particolari informazioni e dettagli sugli obiettivi e gli scenari futuri del progetto. Viste le poche informazioni a disposizione, è difficile dire quanto Earth 2 possa essere una piattaforma d’investimento affidabile: in molti sono pronti a scommetterci, mentre altri, tra cui esperti di finanza, sono decisamente più perplessi. Quel che è certo invece è che il mistero e la curiosità intorno a Earth 2 continuano a crescere di pari passo.