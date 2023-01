€1548 di bonus sulla pensione di questi italiani: chi guadagna di più a febbraio

A febbraio potrebbero arrivare nuovi aumenti come bonus sulla pensione di molti italiani. Vediamo i dettagli.

Il bonus è stato confermato dall’INPS con nuovi aumenti sulle pensioni, i conguagli e gli arretrati nei cedolini del mese di febbraio.

Bonus sulle pensioni: le novità

A gennaio le pensioni sono già state erogate anche se ci sono stati dei ritardi da parte dell’INPS a causa delle rivalutazioni. Per il mese di febbraio 2023, però, potrebbe arrivare un bonus con degli aumenti possibili, dovuti a degli arretrati e dei conguagli. Il calcolo è arrivato in ritardo poiché ci sono stati dei rallentamenti alla burocrazia per l’approvazione della legge di Bilancio, entrata effettivamente in vigore sin dal primo giorno di quest’anno.

Come sempre, anche per il mese di febbraio, sarà seguito un particolare calendario per il pagamento delle pensioni ma la novità sostanziale sarà la presenza di un bonus 75 euro.

E’ necessario, però, andare con ordine, la prima data utile per il pagamento delle pensioni è caratterizzata dal primo giorno del mese di febbraio. In questa data, infatti, ci sarà l’accredito sul conto corrente dei pensionati che ne hanno fatto richiesta. Se, invece, i cittadini hanno bisogno di ritirarlo in presenza, allora il calendario sarà più dettagliato ed è stato definito da Poste Italiane:

per chi ha un cognome con le lettere dalla A alla C potrà recarsi allo sportello dal primo febbraio;

per chi ha un cognome dalla D alla K il pagamento avverrà il 2 del mese;

nella mattinata di sabato 4 febbraio verranno pagate le pensioni a chi ha cognomi dalla Q alla Z.

A chi spetteranno gli aumenti

La rivalutazione a 7 fasce stabilita dalla Legge di Bilancio 2023 porterà ad un cedolino pensionistico più sostanzioso per il mese di febbraio.

Ciò è dovuto al fatto che l’aumento perequativo non è stato ricevuto da tutti coloro a cui spettava a gennaio. Gli aumenti previsti arriveranno a febbraio. Il cedolino conterrà non solo gli aumenti perequativi ma anche eventuali conguagli ed arretrati che spettavano a gennaio.

Non si tratta di qualcosa di nuovo ma semplicemente del pagamento di ciò che spetta di diritto a causa delle novità introdotte dalla manovra.

L’Istat ha stimato un aumento dell’inflazione pari al 7,3% ma le pensioni saranno rivalutate al 5,3%. Ciò considera l’anticipo della perequazione del 2% del precedente governo. Una rivalutazione nell’ordine del 100% spetterà soltanto alle pensioni che non superano 4 volte le minime (cioè 2100 euro).

Chi percepisce una pensione pari a 3208 lorda nell’anno 2023 (che significa un assegno mensile netto pari a 2344 euro) si ritroverà un aumento netto al mese di 129 euro che, in un anno, corrisponde a 1548 euro in più di pensione.

Il bonus 75 euro, come è stato chiamato e di cui si è parlato molto, in realtà è un aumento che spetta a tutti i pensionati superati i 75 anni d’età. Si tratta dell’aumento delle pensioni minime che da 525 euro dell’anno scorso, diventano 600 euro.