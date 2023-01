“È una femminuccia”, l’indiscrezione da Monaco: chi è in attesa

Arriva una bellissima e tenera indiscrezione da Monaco: ecco chi è in dolcissima attesa. La famiglia attende un nuovo Royal?

La Famiglia Reale di Monaco suscita sempre una certa simpatia e curiosità, per questo motivo ogni volta che arriva una indiscrezione particolare si crea un certo fervore per capire quale sia la verità dietro a tutto. Come sappiamo, quando si tratta di famiglie reali – come per gli inglesi – di certo gli occhi sono puntati su gravidanze e grandi amori. L’indiscrezione da Monaco parla di una dolce attesa e dell’arrivo di una femminuccia: ma per chi?

Famiglia Reale di Monaco, Charlene e Carolina ai ferri corti?

Il web in questo ultimo periodo si è veramente scatenato e non sono mancati i gossip in merito alla Famiglia Reale di Monaco. Che Charlene e Carolina non si siano mai state simpatiche non è di certo una novità, ma nell’ultimo periodo sembra che i sentimenti siano ancora più aspri.

Durante le pochissime uscite pubbliche dove si ritrovano insieme, le due cognate fanno buon viso a cattivo gioco ma è ovvio che dietro le porte chiuse del palazzo si nasconda qualcosa di particolare. Non è tutto, il gossip continua ad insinuare che Charlene sia in dolce attesa dopo la pace che è stata ritrovata con il marito Alberto.

Carolina non avrebbe preso bene la notizia e girano moltissimi rumors a riguardano che puntano i riflettori su questa situazione. Ma occorre fare molta chiarezza sulla verità e su quello che sta accadendo a Palazzo.

Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, Charlene ha passato moltissimo tempo lontana dal Palazzo per via di una infezione. Si è presa un lunghissimo periodo di riposo e ha deciso di fare un passo indietro circa i suoi doveri. In quel periodo Carolina ha preso le parti del fratello e lo ha aiutato il più possibile, sino a quando la cognata non è tornata. Ora è tornata la serenità in famiglia e Charlene sembra stare molto bene, tuttavia l’astio con la cognata non si è ancora placato.

Nuovo arrivo nella Famiglia Reale: chi è in dolce attesa? L’indiscrezione

Nonostante tutto, Carolina non sarebbe inquieta con la cognata in quanto in dolce attesa bensì con la figlia Charlotte Casiraghi. I gossip questa volta hanno confuso gli utenti, perché è lei che sarebbe in dolce attesa di una bellissima femminuccia.

Questa è una indiscrezione che arriva direttamente da Monaco, così come il fatto che mamma Carolina non sia per nulla contenta di questo evento. Charlotte non ha mai nascosto nelle sue interviste di avere un rapporto con la madre molto difficile, considerata da tutti una icona di eleganza come la madre Grace Kelly.

Sempre secondo i gossip e i magazine francesi, Carolina sarebbe preoccupata per la figlia in dolce attesa. Sembra infatti che da tempo il rapporto con il marito non sia dei più semplici, per questo motivo mettere al mondo un altro figlio non le sembra adeguato al contesto. Non ci resta che attedere di sapere come si evolveranno le cose.