“È un traditore, è finita”, scoppia il caos a Buckingham: erano così tanto affiatati

Buckingham Palace sotto l’assedio mediatico, scoppia il caos nella Royal Family britannica: lui accusato di tradimento. Che peccato, si sfascia una famiglia.

Problemi in vista per i reali britannici. A Buckingham Palace è caos. Tra di loro è finita: piovono accuse pesanti nei suoi confronti. Ecco chi è il reale macchiatosi di un tradimento imperdonabile.

Scoppia il caos a Buckingham Palace

Ritorna ad essere il palazzo delle meraviglie più chiacchierato di sempre, il famoso Buckingham Palace. La dimora del Regno Unito che da secoli ospita le figure istituzionali più importanti della monarchia inglese, oggi è assediato dal caos mediatico.

Che cosa sta accadendo nel Regno Unito? Ormai lo sappiamo bene. I componenti della Royal Family sanno sempre donare nuovi scoop ai giornalisti e ai tabloid internazionali. Ogni giorno ci sono novità sul conto di questa famiglia che è capace di lasciare sempre tutti di stucco.

Tra morti inattese, licenziamenti, destituzioni improvvise, drammi storici, litigi tra fratelli: sappiamo che a Buckingham Palace può davvero succedere sempre di tutto e di più. Le ultime notizie che arrivano dalla casa reale sono ancora più succulente: lui accusato di tradimento.

Si sfascia una famiglia. Questa volta è finita per sempre, è impossibile ricucire i rapporti. Scopriamo più nel dettaglio che cosa sta accadendo e perché questa situazione ha attirato l’attenzione di tutti i tabloid internazionali.

Lui accusato di tradimento: si sfascia una famiglia

La Royal Family inglese sta affrontando dei momenti davvero delicati: lui accusato di tradimento, una famiglia si sfascia: stiamo parlando del principe Harry che è in crisi non con sua moglie Meghan Markle, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, bensì con la sua famiglia di origine, ovvero con il papà Carlo e il fratello William.

Il 10 gennaio 2023, quindi tra pochissime ore, è attesa la pubblicazione in Italia di “Spare”, l’autobiografia del principe Harry che sta facendo tremare già da qualche settimana la casa reale.

Perché sì, è vero che in Italia questo libro bomba uscirà solo tra pochissime ore ma in altre nazioni del mondo ha già dato scalpore, in Spagna per esempio, dove la pubblicazione è arrivata qualche giorno fa e alcuni estratti hanno già iniziato a circolare in rete.

Questo libro del principe Harry si rivela davvero drammatico per i componenti della Royal Family che ora dovranno rispondere di accuse e offese oltre a calunnie mosse proprio da parte del principe dai rossi ai capelli nei confronti del casato britannico.

Una fonte vicina alla Royal Family ha affermato al The Sun:

“Il principe Harry è un traditore, per lui è finita davvero”.

Con questa espressione la talpa fa riferimento al fatto che le dichiarazioni rilasciate nel suo libro dal marito di Meghan Markle hanno minato ancor più i rapporti già fragili e poco equilibrati tra il rampollo inglese e gli altri membri della Royal Family.

Sembra che ormai a palazzo reale nessuno voglia sentire più parlare di Harry, il cui nome sarebbe diventato addirittura impronunciabile a corte. Per il momento, a Buckingham Palace cala il silenzio. Tutto tace ma non la stampa.

Tante le accuse mosse anche dai mass media internazionali nei confronti del principe Harry. Il Daily Mail, per esempio, ha dichiarato che il secondogenito di Carlo e Diana era tra i reali più amati di casa Windsor ma che oggi si è trasformato invece in un uomo sopraffatto dalla rabbia e dal rancore.

Il The Mirror parla invece di un pentimento a breve che muoverà la coscienza di Harry facendogli rendere conto del guaio che ha creato con le sue stesse mani. Ai mass media inglesi rilasciano dichiarazioni anche gli amici che da anni conoscono il principe Harry, gli stessi che oggi dicono di non riconoscerlo più.

In tanti parlano di una “sobrietà scomparsa”: non si fa riferimento ovviamente all’alcolismo ma all’influenza secondo tanti, di Meghan Markle sulla sua personalità. Insomma, la situazione del rampollo inglese oggi è davvero delicata. I rapporti con la Royal Family sono definitivamente compromessi.