“È ubriaco fradicio”, scene surreali all’Isola dei famosi: Ilary non crede ai suoi occhi | VIDEO

Nella diretta di ieri sera de l’Isola dei Famosi è stato trasmesso un video messaggio che ha lasciato spettatori e naufraghi a bocca aperta. Vediamo cosa è successo.

Il video messaggio è stato fatto vedere ad uno dei naufraghi che hanno resistito di più su L’Isola dei Famosi.

Colpi di scena a L’Isola dei famosi

L’edizione tutt’ora in corso de l’Isola dei Famosi è stata prolungata. I naufraghi resteranno sull’isola, infatti, fino al prossimo 24 giugno. Alcuni, però, hanno deciso di abbandonare.

Tra questi, Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. La sua motivazione è stata lo studio. Il ragazzo, infatti, aveva previsto di rimanere in Honduras per non più di tre mesi, in modo da potersi rimettere in pari con la sessione estiva.

Intanto, su L’Isola dei Famosi sono arrivate due piratesse ovvero Soleil Sorge e Vera Gemma, per suddividere i naufraghi rimasti in gara in due squadre. Sin dal primo momento, Soleil si è mostrata fortemente motivata a far vincere la sua squadra. E così è stato con uno dei suoi cavalli di battaglia, l’uomo vitruviano dove ha battuto miseramente Luca.

Il messaggio per mamma Carmen

Proprio da Alessandro, che guardava sua mamma in diretta da studio, insieme agli opinionisti e alla conduttrice Ilary Blasi, ha mandato un video messaggio alla mamma Carmen rimasta in gara sull’Isola.

Alessandro ha mostrato delle scene di vita quotidiana senza sua mamma. A colazione, pranzo e cena, dolci e junk food a volontà per lui e sua sorella Carmelina. Poi, partite ai videogiochi per trascorrere il pomeriggio ed infine, folli serate in giro per la città in compagnia di Guendalina Tavassi.

Proprio queste scene hanno sorpreso non solo Ilary Blasi ed i presenti in studio, ma soprattutto mamma Carmen Di Pietro in diretta dalla Palapa. Scene che i suoi occhi non erano abituati affatto a vedere.

Un figlio a torso nudo a bere come una spugna in un locale senza che lei lo sapesse, deve essere stato un duro colpo per una mamma chioccia come lei.

Dopo, però, il ragazzo ha rassicurato la mamma che comunque lo studio sta procedendo a gonfie vele anche se, qualche svago in più di sera se lo sta concedendo, approfittando della sua assenza. Intanto, mamma Carmen si è preoccupata molto di sapere se il figlio avesse pagato o meno l’assicurazione e cambiato le ruote alla macchina.