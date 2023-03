“È tornato”, l’avvistamento dopo 70 anni: tutto il mondo lo credeva ormai estinto

Si credeva fosse oramai del tutto estinto, invece dopo 70 anni è stato nuovamente avvistato: è stata una grande emozione.

Ci sono animali che sembrano essere estinti e poi dopo tanti anni ritornano per iniziare un nuovo ciclo della loro vita. Per i ricercatori è sempre una bellissima notizia, soprattutto quanto si tratta di una specie particolare, ma ci si interroga anche sull’impatto che questo fenomeno possa avere sull’ecosistema. Seppur la natura faccia sempre scelte corrette, la mano dell’uomo non sempre le accompagna nella maniera corretta. Questo animale si credeva fosse estinto per sempre, ma è tornato dopo 70 anni.

Animale estinto, avvistato dopo 70 anni

Secoli di evoluzione da parte della Terra, con l’estinzione di alcune tipologie di animali dovute a fattori differenti. Se, come accennato, la mano dell’uomo ha condotto verso ingenti perdite e cambiamenti dell’ecosistema sembra che la natura in qualche modo riesca sempre a stupire.

È il caso di questo fenomeno accaduto a Singapore, con l’avvistamento di un animale che era stato dato come estinto da ben 70 anni.

Come riportano le maggiori testate internazionali e nazionali, si tratta del bellissimo Cervo Sambar ritenuto essere sterminato – e di conseguenza estinto – negli anni ’50 a Singapore. In qualche modo la natura ha saputo proteggere la specie che è tornata a farsi vedere in questi giorni.

Gli esperti ipotizzano possano essere discendenti degli avi che sono scappati dagli zoo privati e pubblici durante gli anni ’70. Lo studio recente conferma tale supposizione, condotto da 24 ricercatori provenienti da ogni parte del mondo.

Il rapporto della Nature Society di Singapore ha stimato che erano tre gli esemplari di questi cervi liberi. Poi nel 2021 è stato condotto un altro studio e il National Park Board ne ha visti circa 15 di esemplari di questo bellissimo cervo. Tuttavia, il cervo sambar si trova all’interno di una lista rossa per le specie continuamente minacciate e per questo motivo da tutelare in ogni modo possibile.

Una scoperta molto interessante che, per gli esperti, potrebbe impattare sull’ecosistema dello Stato. Il cervo è tenuto sotto controllo anche per vedere come si comporta con il resto dalla fauna selvatica di Singapore.

Caratteristiche del Cervo Sambar

I cervi sambar sono chiamati anche Cervo Cavallo oppure Cervo di Aristotele. Ci sono moltissimi cervi che ad oggi si pensa siano dei loro discendenti.

Le caratteristiche maggiori sono una grandezza notevole, con coda lunga sino a 30 centimetri. Il maschio presenta delle corna forti con tre rami e una sviluppo di circa 120 centimetri in lunghezza.

Il suo colore predominante è il marrone scuro, mentre alcuni punti si sfumano di rosso, con la punta della coda nerissima.

Sono cervi solitari e molto intelligenti, pascolando in ogni ora del giorno e della notte per trovare l’erbetta migliore con la quale cibarsi. Non vivono in branco ma con una famiglia composta sino a 5 elementi.

Una specie che non si vedeva da tantissimi anni e che oggi ritorna ad essere nuovamente parte integrante della Natura.