È tornato in Italia dopo 500 anni, l’eccezionale scoperta confermata dagli studiosi

È tornato in Italia: parliamo del castoro in Molise. La notizia è incredibile e sta lasciando tutti di sasso, ecco come lo hanno scoperto.

Oggi sta avvenendo qualcosa di incredibile in Molise. La scoperta è di alcuni ricercatori del CNR, che non si aspettavano che sarebbe accaduto: eppure è tornato dopo ben 500 anni di assenza.

È tornato in Italia dopo 500 anni

Nei giorni scorsi, è avvenuto qualcosa di davvero sconvolgente che sta lasciando senza parole gli abitanti del Molise e non solo. A rendersi conto che proprio lui è tornato in Molise, dopo ben 500 anni, sono stati alcuni studiosi.

In tanti si chiedevano come mai fosse scomparso all’improvviso e a svelarne i motivi ci ha pensato Gianmarco Cimorelli, assieme a tutti i ricercatori del CNR. Gli studiosi hanno raccontato come quest’animale fosse andato via per ben 500 anni.

Le ragioni della sua sparizione sono dovute soprattutto alla sua caccia, che era molto frequente molti anni fa. Quest’animale, infatti, veniva ucciso dagli abitanti del Molise e non solo, perché possedeva una proprietà considerata da molti miracolosa.

La proprietà non è altro che la castorea. Veniva usata in passato per curare il mal di testa, l’isteria e l’epilessia. Pensate che gli antichi romani credevano che, bruciando questa sostanza, si favorisse l’aborto spontaneo.

L’animale scomparso da anni, che è riapparso, altri non è che il castoro. Quest’animale si era estinto in Molise anche perché le popolazioni locali si nutrivano della sua carne. Si è scoperto, ad esempio, che a nutrirsene erano i monaci di Castel San Vincenzo.

Insomma, ora che le persone sono molto più attente alla preservazione degli animali e degli habitat naturali, il castoro ha deciso di ritornare.

Compare il castoro in Molise

I ricercatori del CNR hanno scoperto che finalmente il castoro è tornato in Molise. Ci sono riusciti grazie a delle trappole assolutamente innocue, che però risultano molto efficaci. Si tratta, infatti, di video trappole, che segnalano la presenza di certi movimenti lungo le aree nelle quali vengono installate.

Di recente, i ricercatori hanno notato la presenza del castoro, che ha iniziato a rosicchiare gli alberi situati presso il fiume Volturno. A confermare il ritorno del castoro, dopo ben 500 anni, ci ha pensato anche il Dottor Emiliano Mori del CNR, che è sempre stato in prima linea nella ricerca.

In base a quanto registrato dai vari video, il castoro si sta spostando in un’area del Molise ampia 200 metri. Non si sa ancora se sia l’unico castoro in zona o se ce ne siano altri. I ricercatori stanno continuando, ora, a monitorare l’area, per scoprire se effettivamente questi animali hanno deciso di stanziarsi lì.

La notizia in questione è davvero incredibile e sta facendo gioire gli abitanti del Molise e non solo, che ora non vedono l’ora di avvistare i castori. Come chi protegge gli animali sostiene, però, bisogna evitare di disturbare queste specie, per permettere loro di stabilirsi sul territorio e di invertire la tendenza negativa degli ultimi 500 anni.