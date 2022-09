“È tornata da lui”, Michelle Hunziker scoop: altro che Angiolini | Lo scatto non lascia dubbi

Sotto i riflettori del gossip quest’estate, tra i tanti, c’è stata Michelle Hunziker, una delle grandi protagoniste delle stagioni televisive Mediaset. Dopi la relazione finita con Giovanni angiolini, un’altra indiscrezione parla di lei. Ecco di cosa si tratta.

Non finiscono i gossip sulla figura di Michelle Hunziker, una delle showgirl più amate in Italia, che quest’anno sta facendo molto parlare di sé nel mondo della cronaca rosa.

Dopo il su flirt con Giovanni Angiolini, finito dopo pochi mesi, pare che per Michelle non ci sia pace. Infatti, la conduttrice secondo un’ultima indiscrezione avrebbe ricevuto un bel due di picche da un suo ex, che non l’ha ancora perdonata. Ecco cosa si dice in questi giorni.

Michelle Hunziker ancora innamorata di lui…la foto non lascia dubbi!

I siti di gossip e le riviste di gossip non smettono più di parlare di Michelle Hunziker, una delle protagoniste indiscusse delle pagine rosa di quest’estate 2022.

Le sue vacanze sono state caratterizzate da diverse notizie, che si sono susseguite durante le diverse settimane. Prima una vacanza romantica con Giovanni Angiolini, il famoso dottore dei vip, con il quale però ha già rotto la frequentazione.

Poi un presunto riavvicinamento con Eros Ramazzotti, visto che hanno trascorso pare la settimana di ferragosto insieme in Franciacorta.

Ora, spunta fuori una nuova indiscrezione su di lei, che riguarda il suo ex marito Tomaso Trussardi. Con lui, il matrimonio è finito ufficialmente a inizio anno, quando entrambi hanno comunicato di comune accordo la loro separazione.

Il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, in questi giorni ha rivelato che in realtà Michelle secondo alcune fonti sarebbe ancora innamorata dell’imprenditore, con il quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste.

Un indizio particolare inerente a questo gossip, tra l’altro, di questo ritorno da parte di Michelle sarebbe un’immagine mostrata nelle sue stories Instagram, che molti fan hanno notato. In una delle sue storie giornaliere, Michelle ha mostra la mano sinistra con la fede, rimessa da poco.

La showgirl, inoltre, dopo il breve flirt con Angiolini, sembra sia tornata sui suoi passi e abbia provato a riavvicinarsi all’ex. Ma Tomaso non avrebbe ancora digerito tutto quello che è accaduto in questi mesi, in particolare la relazione con il medico sardo.

Quindi, Trussardi avrebbe dato un bel due di picche alla Hunziker, e abbia deciso di restare single dedicandosi esclusivamente alle sue bambine e al suo lavoro.

Secondo i più, questo sarebbe un chiaro segno del fatto che Michelle vuole tornare con l’ex marito. Ce la farà? Cambieranno le cose? Staremo a vedere.

Tomaso e Michelle: una storia d’amore con un epilogo doloroso

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più belle dello show business per ben 10 anni: il loro matrimonio ha fatto sognare tantissimi fan, che hanno creduto per anni che il vero amore è possibile.

Due figlie meravigliose, Sole e Celeste, dei cani bellissimi e una casa dove ospitavano amici e parenti con gioia e felicità.

Sembrava tutto perfetto tra Michelle e Tomaso, tra cui c’è stato 10 anni fa un vero e proprio colpo di fulmine, culminato poi nel matrimonio stupendo nel 2014, di cui ancora si parla.

Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica: a inizio 2022, i due comunicano la loro separazione ufficiale, senza specificare i motivi ma comunicando che alcuni problemi purtroppo diventano insormontabili.

Riusciranno a ritrovare la felicità e la serenità? Solo il tempo potrà aiutarli, anche se saranno per sempre legati grazie alle loro bambine.