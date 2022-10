“È stato un piacere”, Il Volo emoziona il pubblico: l’ultimo saluto in tour

Il Volo, che grande emozione per i tre tenori. Si conclude così il loro fantastico viaggio nel mondo della musica. Colpo al cuore per i fan. L’ultima foto di rito scioglie il cuore.

Piero, Gianluca e Ignazio de Il Volo si congedano così. Si conclude la loro fantastica avventura. Tanti cuori si spezzano dall’emozione per il loro “ultimo” saluto.

Il Volo, la band dal successo internazionale

È passato ormai un bel po’ di tempo da quando Ignazio, Piero e Gianluca erano dei semplici ragazzini con una passione pazzesca per la musica. Oggi sono tenori conosciuti in Italia e nel mondo.

Le loro voci, tra le più belle del panorama discografico italiano, sono motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione. Apprezzati anche oltreoceano e fuori dall’Europa, in giro per il mondo, anche nei paesi più estremi come l’Oriente, i tre amici e colleghi portano in giro le canzoni più belle del nostro patrimonio discografico.

Sono davvero giovani straordinari e dal talento indiscusso. I tre cantanti, nelle scorse ore, hanno deciso però di salutare così il loro affezionatissimo pubblico. L’ultimo saluto, quello di congedo, spezza il cuore di tutti. Si conclude così la loro avventura.

Il saluto di congedo emoziona il mondo

I tre tenori del Il Volo, Ignazio, Gianluca e Piero, terminano così questa loro fantastica avventura. Nelle scorse ore, i tre amici nonché colleghi, hanno tenuto il loro ultimo concerto a Sydney, in Australia, che è stato seguito da tantissimi fan.

In una foto che è stata pubblicata sul loro profilo Instagram, si vede i tre cantanti vestiti di bianco esibirsi sul palcoscenico. Come didascalia, un messaggio accorato, un ringraziamento sentito e proveniente proprio dal cuore dei tre giovani artisti.

I cantanti hanno voluto ringraziare il continente che li ha accolti con grande calore e affetto:

“Australia, ci hai regalato ricordi unici. Grazie per ogni singolo momento. A presto!”.

Immaginate, dunque, che persino in Australia i nostri tre connazionali sono conosciuti. Persone provenienti da ogni angolo del mondo, hanno preso un biglietto aereo e sono volati fino a Sydney per assistere al loro concerto live.

Che grande soddisfazione per i tre cantanti che ora dovranno fare le valigie e pensare alla prossima tappa del tour. Dopo aver toccato il Giappone, New York e Los Angeles, da qualche ora si è conclusa la loro avventura canora a Sydney.

Quale sarà la prossima tappa? Per il momento possiamo anticiparvi che il 17 dicembre 2022, i tre tenori rientreranno in Italia e a Milano terranno un loro concerto. I fan del nostro Paese non vedono l’ora di poter assistere dal vivo ad una loro esibizione.

Dalla loro partecipazione al programma “Ti lascio una canzone” è passato tanto tempo. Allora, Piero, Gianluca e Ignazio erano dei ragazzini, poco più che quattordicenni. Oggi invece sono degli uomini maturi, dei cantanti straordinari e dei giovanotti semplici ed umili.

Il successo, meritatissimo e conquistato con fatica, non ha fatto loro montare la testa. Forse questa è una delle ragioni per cui hanno un seguito così vasto. Conosciuti in tutto il mondo, vantano schiere di fan che li seguono e li ascoltano in ogni angolo del pianeta.