È stato ritrovato il piccolo Gennaro Rotoli, il bimbo di 3 anni scomparso da Nerano

Il piccolo si era allontanato da casa, con ancora indosso il pigiama e i calzini. A trovarlo un appuntato dei carabinieri, insieme ad alcuni volontari che hanno preso parte alle ricerche del bambino.

È stato ritrovato il piccolo Gennaro Rotoli, il bambino di 3 anni che si è allontanato stamattina dalla sua abitazione, a Nerano, comune di Massa Lubrense in provincia di Napoli.

Il piccolo era scomparso questa mattina intorno alle 9 da via Vespucci, la strada in cui vive insieme ai suoi familiari. Il piccolo indossava ancora pigiama e calzini. Gennaro è stato trovato in una stradina nei pressi di una ristorante stellato di Nerano “Quattro passi”. È in buone condizioni di salute, ma è stato portato in ospedale per un controllo.

Il piccolo ritrovato da un carabiniere

A trovare il bambino è stato un appuntato scelto dei carabinieri insieme ad alcuni volontari che si erano immediatamente attivati per dare un contributo alle ricerche. A denunciare la scomparsa del piccolo è stata la madre questa mattina, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Ore di paura e apprensione vissute da tutta la popolazione di Nerano, fino al ritrovamento del piccolo.

Sul posto, a Nerano, si è attivata per le ricerche, una squadra del Soccorso Alpino. Diversi i cittadini di Massa Lubrense che hanno partecipato alle ricerche:

“Sono tanti i cittadini scesi in strada. Ho sentito la madre è un’ottima famiglia e noi siamo stati tutti in apprensione”

ha detto il sindaco Lorenzo Balducelli.

Al momento l’ipotesi delle forze dell’ordine è che il piccolo si sia allontanato volontariamente da casa, ma sono in corso le indagini per accertare cosa sia accaduto a Gennaro nelle ore successive alla sua scomparsa.