È stato dato più tempo a Lufthansa per concludere la trattativa con Ita

Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, ha ottenuto una proroga per la chiusura della trattativa per Ita. La scadenza originale è stata posticipata al 12 maggio. La decisione è stata presa dal Ministero delle Finanze italiano, che ha accettato la richiesta di Lufthansa di avere più tempo per valutare la transazione.

La trattativa per la cessione di Ita è lunga e complessa, con molte compagnie aeree interessate all’acquisizione della compagnia italiana. Lufthansa è una delle compagnie aeree che ha mostrato interesse per Ita e adesso avrà più tempo per la trattativa.

Il ministero della Finanza infatti ha concesso alla compagnia tedesca una proroga che ha fatto slittare il termine ultimo al 12 maggio. Vedremo ora come si concluderanno le trattative.

La proroga

Secondo quanto riportato da fonti vicine al dossier, Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, avrebbe chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) una proroga del termine per la chiusura della trattativa per l’acquisto del 40% delle azioni di Ita Airways. Inizialmente, la scadenza per la conclusione della trattativa era prevista per oggi, 25 aprile, ma Lufthansa avrebbe richiesto una proroga fino al 12 maggio.

Le ragioni alla base di questa richiesta sono ancora sconosciute, ma sembra che la compagnia aerea tedesca abbia bisogno di più tempo per valutare l’offerta di Ita Airways e per negoziare i dettagli della transazione. In particolare, Lufthansa vorrebbe essere sicura che l’offerta presentata da Ita Airways sia vantaggiosa e che gli accordi siano solidi e duraturi.

La trattativa per la cessione di Alitalia alla nuova compagnia ITA è lunga e intricata, con molte compagnie aeree interessate all’acquisizione. Ad ogni modo la proroga è stata accettata e ora ci sarà tempo fino al 12 maggio per decidere.

La proroga concessa dal Mef potrebbe essere vista come un segnale positivo per il futuro dell’industria aerea italiana, poiché potrebbe garantire la stabilità del settore e la continuità dei posti di lavoro. Tuttavia, resta da vedere come si evolverà la situazione e se Lufthansa deciderà di procedere con l’acquisto delle azioni di Ita Airways.

Le parole di Giorgia Meloni

Durante il fine settimana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato un’intervista a ‘Milano Finanza’, in cui ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale di Ita. Secondo Meloni, Ita Airways sarebbe riuscita a superare le difficoltà e le incertezze che hanno caratterizzato la fase di transizione dalla vecchia compagnia aerea italiana alla nuova realtà.

Avrebbe poi affermato:

“Abbiamo risolto una situazione che sembrava impossibile, nessuno ci era riuscito. Ora Lufthansa dovrà assicurare che l’Italia è al centro dei suoi interessi, presentare un piano industriale efficace, espansivo, che serva le rotte del commercio e del turismo”.

Inoltre verso la fine del mese di marzo, il CEO di Lufthansa, Carsten Spohr, si è recato a Roma per partecipare a un vertice presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Ministro Giancarlo Giorgetti.

Durante questo incontro, è stato presentato il piano industriale condiviso tra i due vettori, che avrà un impatto significativo sullo sviluppo di Ita. Vedremo ora con questa proroga come si concluderanno queste trattative.