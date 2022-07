By

Stephanie di Monaco potrebbe rivelare presto ai suoi sudditi un lieto annuncio. I sudditi saranno sicuramente increduli ma la famiglia si allargherebbe e saranno tutti al settimo cielo. Vediamo perché.

La lieta notizia potrebbe riguardare un membro della famiglia reale Grimaldi a cui è legata a filo doppio Stephanie di Monaco.

Stephanie di Monaco: la principessa ribelle

Nata nel 1965, Stephanie di Monaco è la sorella minore di Carolina ed Alberto II. Sin da piccola, la figlia di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco si è distinta per essere la principessa ribelle. Un soprannome che le è stato affidato da tutti, famiglia e sudditi, a causa dei grattacapi che ha sempre causato.

Stéphanie di Monaco, infatti, a differenza di tutti gli altri componenti della famiglia Grimaldi sembra non essersi risparmiata nulla nella sua vita. Lei non ha mai voluto essere semplicemente una principessa: è stata una stilista, cantante e non solo.

A preoccupare è stata soprattutto la sua vita sentimentale. Se oggi sembra aver ritrovato l’amore con Adans Lopez Peres, un circense, ha tradito il primo marito Daniel Ducruet con la sua guardia del corpo Raymond Gottlieb.

Proprio al figlio avuto da Ducruet Louis potrebbe essere legato il lieto evento che presto potrebbe riguardare la vita di Stephanie.

Diventerà nonna?

Louis Ducret ha affermato che vorrebbe diventare papà. Il che sarebbe una buona notizia per Stephanie di Monaco che potrebbe diventare nonna. E lei già si immagina nelle vesti di nonna e non vede l’ora. La dichiarazione è stata rilasciata da Louis al settimanale francese Point de Vue. L’uomo è in una relazione decennale con Marie Chevallier ma sono sposati da tre.

Al giornale, quando gli è stato chiesto se i due volessero allargare la famiglia, la coppia ha risposto di sì ma, al momento, sentono troppa pressione. Eppure, Louis ha confermato la sua idea di voler diventare padre poiché non solo lo desidera ma per lui i 30 anni sarebbero l’età perfetta. Al contrario, Marie Chevallier ha spiegato di voler un po’ di tempo:

“Sono passati diversi anni da quando Louis mi ha parlato del suo desiderio di diventare padre. Non sono ancora del tutto pronta, vorrei aspettare un po’, ma forse l’anno prossimo?”.

Che Stephanie di Monaco debba ancora attendere a lungo? Non proprio, alla domanda dove vi vedete tra dieci anni, Louis ha risposto con i figli a Monaco, almeno tre o quattro. Non mancheranno di portare con loro il loro cane pancake.

Anche senza figli, la coppia sta vivendo un momento magico, una storia d’amore. I due sono rimasti negli States per due anni. Poi tornarono in Francia per vivere un periodo insieme a Stefanie di Monaco. Vivono nel loro appartamento dal 2020.