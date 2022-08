“E’ rimasta incinta”, clamoroso scoop: in arrivo il quarto figlio del Pupone | Casa Totti si allarga

Si è tanto parlato di loro due e, in particolare, di come lei si sia insinuata in una delle coppie più longeve dello show biz italiano. Ma ora si fa sul serio: la nuova compagna di Francesco Totti è in dolce attesa.

Un’indiscrezione che non fa altro che confermare che la nuova coppia, piano piano, sta uscendo allo scoperto.

Francesco Totti: la compagna è incinta

Gossip su gossip, che in estate fa sempre bene perché rilassa, distende la mente e ci fa, anche, spettegolare un po’ di più, anche sotto l’ombrellone. Fino ad adesso, sono stati loro i protagonisti dell’estate: stiamo parlando del triangolo Francesco Totti, Ilary Blasi e la nuova fiamma di lui, Noemi Bocchi.

La separazione consensuale, annunciata con comunicati stampa vari e anche sui social, da parte dei due coniugi e, ora, un’indiscrezione che fa diventare ancora più piccante la vicenda. Stando al quotidiano “Il Corriere della Sera”, la nuova compagna dell’ex capitano della Roma sarebbe incinta.

Nulla è stato ancora confermato, ma l’indiscrezione serpeggia nell’aria da qualche giorno. Dopo essersi separato da Ilary, Francesco Totti e la sua nuova compagna hanno dato inizio alla loro relazione e alla loro vita insieme che, stando sempre a voci di gossip, sembra andare a gonfie vele. Ed ora, con l’indiscrezione ultima della presunta gravidanza della Bocchi, la situazione si fa ancora più ufficiale.

La famiglia del Pupone si allarga ancora di più con questa nuova cicogna in arrivo. Il settimanale “Chi” aveva pubblicato, la scorsa settimana, le foto di Noemi che stava trascorrendo le sue vacanze nel Circeo, poco lontana dal suo Francesco, anche se non insieme a lui.

Noemi e Francesco: l’estate lontano dai fotografi

C’è chi dice che, più volte, i due e lontano dai fan e dagli occhi indiscreti dei paparazzi, si siano incontrati a bordo di uno yacht. Lei, sempre in formissima, non sembra aver dato, al momento, adito a questo nuovo gossip su lei e Francesco, ma al momento, non è neanche arrivata una smentita, né una conferma della notizia.

Totti non è ancora del tutto uscito alla luce del sole con la sua nuova compagna, perché in attesa, ancora, delle pratiche che ufficializzino la sua separazione da Ilary Blasi. La loro separazione lampo, anche se con negoziazione assistita, non potrà arrivare che in autunno. Sarà solo allora che l’ex capitano presenterà ai suoi fans la sua nuova fiamma?

Il tutto è ancora in via di sviluppo. Sta di fatto che, chi sta seguendo attentamente la vicenda, non attende altro che questa indiscrezione sia o meno confermata dai diretti interessati.