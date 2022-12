È questo il pandoro più buono ed economico in commercio: costa poco più di 4€

Il pandoro più buono ed economico presente sul mercato, sai qual è? Proprio questo: costa poco più di 4 euro. Davvero incredibile.

Impossibile rinunciare al pandoro, soprattutto a Natale. Sai qual è quello più buono ed economico? Il migliore in commercio costa poco più di 4 euro!

Pandoro, che passione!

Chi non ama mangiare il pandoro? Gli italiani aspettano con ansia l’arrivo del Natale proprio per acquistare questo prodotto dolciario antichissimo che è il simbolo per eccellenza delle festività.

Ce ne sono di tutti i gusti e di marche diverse ma tutti accomunati dalla stessa caratteristica: la forma particolare che lo rende riconoscibile anche all’estero. Persino gli stranieri sono innamorati del pandoro italiano.

D’altronde, chi potrebbe rinunciare ad esso? Sicuramente non noi. Lo sappiamo tutti. In commercio esistono tantissime tipologie di pandoro ma sai che ce n’è uno, secondo le statistiche di Altroconsumo, che si può considerare il migliore e anche il più conveniente?

Il suo costo? Solo poco più di quattro euro. Siamo sicuri che dopo la lettura di questo articolo guarderai il pandoro con occhi diversi e correrai anche tu a farne la tua scorta personale.

Pronto a scoprire qual è il miglior pandoro del 2022? Preparati a gustare qualcosa di delizioso e ad un prezzo super vantaggioso. Non te ne pentirai, te lo assicuriamo.

Qual è il panettone più buono ed economico

La corsa alle cibarie natalizie è cominciata. Tra qualche giorno si celebrerà il santo Natale e gli italiani hanno già fatto scorta di bollicine e pandoro. A proposito di panettoni, Altroconsumo ci fornisce una statistica importante: sai qual è, secondo le ricerche di mercato, il miglior pandoro del 2022?

Non ci crederesti mai. Non soltanto buonissimo ma anche economico, costa poco più di 4 euro! L’associazione Altroconsumo ancora una volta va incontro ai consumatori ed ecco che arriva la classifica dei pandori più buoni, venduti nei supermercati.

Parliamo chiaramente di prodotti che hanno subito dei controlli in laboratorio per verificare ovviamente l’assenza di lieviti e muffe, controlli circa la qualità oltre che test di assaggio prima di essere posizionati sugli scaffali.

Nel 2022, 9 i pandori analizzati. Che cosa è venuto fuori da questi controlli incrociati? Che il miglior pandoro del 2022 è il PANDORO DUCA MOSCATI, il numero uno sul mercato. Distribuito nei supermercati Eurospin, risulta ottimo da un punto di vista qualitativo pur se venduto ad un discount.

Il suo prezzo? Solo 4,64 euro. I consumatori hanno già avuto modo di testarlo e provarlo: nessuno si è lamentato, anzi tutti hanno sottolineato la bontà e la qualità degli ingredienti che hanno soddisfatto le aspettative dei consumatori.

Come puoi vedere, non serve spendere per forza tanti soldi per gustare un buon panettone. Altroconsumo con le sue statistiche di mercato, è sempre in grado di fornire una soluzione valida e conveniente per i consumatori.

Oltre al pandoro Duca Moscati che ti abbiamo appena segnalato, considerato il migliore non soltanto qualitativamente parlando ma anche da un punto di vista economico, segue un altro panettone: il Magnifico delle Tre Marie che però rispetto a quest’ultimo venduto da Eurospin è molto più costoso. Pensate che un chilo costa all’incirca 12,65 euro.

Insomma, una soluzione non molto conveniente soprattutto per le tasche. Gli italiani non hanno intenzione di rinunciare a questo dolce natalizio. Anche se il 2022 è stato un anno complicato, soprattutto da un punto di vista economico, le tradizioni restano tali e si rispettano.

D’altronde che Natale sarebbe senza il pandoro? Puoi però comunque acquistare il tuo dolciume senza rinunciare alla qualità e soprattutto pagandolo ad un prezzo che fa comodo alle tasche di tutti. E tu conoscevi già questa marca? Hai provato il pandoro in questione?

Se la risposta è no, siamo sicuri che non te ne pentirai. Recati immediatamente nei punti vendita che lo distribuiscono perché questo prodotto potrebbe presto scomparire dagli scaffali. La richiesta è altissima vista non solo la qualità ma anche il prezzo vantaggioso.