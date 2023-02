È nato prima l’uovo o la gallina? Ecco finalmente la risposta definitiva

Chi è nato prima, l’uovo o la gallina? Da quanti secoli gli uomini si pongono questa domanda? Tantissimi. Ebbene, arriva la risposta definitiva che spazzerà via ogni dubbio.

Quante volte ti sei posto anche tu questa domanda: chi è nato prima, l’uovo o la gallina? Se fino ad ora la risposta non c’era, oggi invece arriva. Finalmente abbiamo la soluzione a questo dilemma che perdura da secoli.

Quante volte ti sarai posto anche tu questa domanda: chi è nato prima, l’uovo o la gallina? Nessuno ha mai avuto una risposta precisa a questo interrogativo. Tantissime le ipotesi avanzate, i ragionamenti logici fatti: eppure nessuna certezza c’è mai stata, almeno fino ad oggi.

Anche in passato, molti scrittori e filosofi hanno cercato di dare una soluzione a questo enigma ma senza successo. Per la prima volta, questo dilemma compare in un’opera del filosofo greco Aristotele il quale in maniera logica, secondo anche gli strumenti che aveva a disposizione per analizzare il ciclo riproduttivo, aveva dichiarato che la gallina precede l’uovo.

Sembra però che Aristotele sia rimasto ben lontano dalla risposta corretta. Nel 2006, il The Guardian ha analizzato gli studi condotti da un allevatore di pollame, un filosofo e uno scienziato che hanno cercato di rispondere a questo eterno enigma. Finalmente abbiamo una soluzione. Ecco chi è nato prima.

La soluzione all’enigma eterno

Sebbene in secoli di storia tanti abbiano cercato di rispondere a questo quesito, quello su uovo e gallina, la risposta – e pare definitiva – arriva soltanto oggi. Aristotele, come abbiamo detto poc’anzi, aveva affermato che la gallina procede l’uovo ma sembra proprio che il filosofo greco si sia grandemente sbagliato.

Alcune ricerche condotte nel 2006 hanno finalmente dato una soluzione a questo dilemma eterno. Il The Guardian, nell’anno menzionato, ha riunito un allevatore di pollame, un filosofo e uno scienziato che unendo le loro forze hanno analizzato ogni ipotesi arrivando ad una risposta che oggi potremmo definire certa.

Il filosofo David Papineau e lo scienziato John Brookfield si sono ritrovati a condividere la stessa ipotesi e cioè che la prima gallina probabilmente non si è schiusa da un’altra gallina ma piuttosto si è trattato di un’evoluzione da altre razze con caratteristiche fisiche diverse.

Detto in parole più semplici, secondo questi due studiosi è l’uovo che viene prima della gallina sulla base di questa considerazione: l’uccello preistorico, che divenne poi una gallina, inizialmente esisteva solo nella forma di un embrione e quindi all’interno di un uovo.

Con grande sorpresa di tutti, si trova sulla stessa linea d’onda anche l’allevatore Charles Bourns il quale ha dichiarato nel corso del suo dibattito che le uova esistevano prima che si verificasse la nascita del primo pulcino.

Cosa dice la scienza

Quindi tutti e tre concordano sul fatto che l’uovo è venuto prima della gallina. Le conferme sono arrivate negli scorsi anni anche da altri studiosi. Per esempio, la professoressa Mary Stoddard che ha pubblicato tra l’altro uno studio sulla rivista “Science”, ha sottolineato che insieme al suo team si è impegnata proprio per dare una risposta a questo enigma.

Anche lei si è ritrovata d’accordo con gli altri colleghi affermando cioè che è nato prima l’uovo della gallina. Secondo la dottoressa, un uovo sgusciato si è voluto nel tempo in alcuni vertebrati che si sono adattati sulla terraferma, uccelli compresi.

Attenendoci dunque a queste considerazioni e anche ai caposaldi della teoria dell’evoluzione di Darwin, la gallina si è formata all’interno di un uovo di un’altra specie animale: si è verificata cioè una transizione e una evoluzione della specie.

Riportando dunque gli studi e le ricerche dei studiosi finora menzionati, sembra proprio che finalmente dopo secoli di interrogativi questa domanda abbia trovato una risposta. Eppure non tutti sono convinti.

Alcuni continuano a credere che la gallina sia nata prima dell’uovo e si stanno impegnando per smentire le teorie di questi studiosi. Per il momento però, l’unica risposta logica sembra proprio quella finora descritta e cioè che l’uovo sia nato prima della gallina.