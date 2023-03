E’ morto Luigi Piccatto, disegnatore di Dylan Dog: aveva 68 anni

Addio a Luigi Piccatto, storico fumettista di Dylan Dog. Era diventato disegnatore del team Sergio Bonelli Editore negli anni ’70.

E’ morto Luigi Piccatto, uno dei più prolifici disegnatori di Dylan Dog. Aveva disegnato 47 albi dello storico fumetto, entrato a far parte della Sergio Bonelli Editore negli anni ’70, poi il passaggio nel 1986 al famosissimo fumetto. Aveva 68 anni. Addio a uno dei più importanti autori del panorama italiano: stile unico, versatile e innovativo.

Luigi Piccatto, addio al disegnatore di Dylan Dog

E’ morto all’età di 68 anni Luigi Piccatto, storico fumettista di Dylan Dog. Piccatto era originario di Torino, nato nel 1954. All’Università inizia gli studi di medicina ma all’età di 23 anni decide, nel 1977, di abbandonare per dedicarsi totalmente al disegno.

Gli esordi nel mondo dell’editoria arrivano di lì a poco, sul finire degli anni ’70, quando viene ingaggiato per la serie Chris Lean, su Corrier Boy. Prima di approdare al team di Bonelli per Dylan Dog passa per Skorpio e Lanciostory, disegnando anche per la rivista Jeans, con Edifumetto.

La grande chiamata arriva dunque nel 1986, quando venne scelto per iniziare a disegnare l’allora nascente progetto Dylan Dog, della Sergio Bonelli Editore per Sergio Bonelli, morto nel 2011.

La partecipazione al personaggio creato da Tiziano Sclavi gli concede notorietà nell’ambiente, e diventa uno dei disegnatori di punta. Scrive 33 storie, mentre con gli albi speciali e fuoriserie tocca quota 47. Sono 9 quelli dedicati a Dylan presenta Groucho, una serie di albi estivi usciti tra il 1992 e il 2000. Uno stile unico, quello di Piccatto, tra sfumature e volumi che hanno reso iconico il personaggio di Dylan Dog.

Luigi Piccatto: stile unico e versatile

Uno dei migliori autori dello stile realistico, anche secondo gli appassionati del genere. I lettori di Fumo di China nel 2006 lo eleggono miglior disegnatore realistico.

Uno stile anche versatile, realistico e grottesco per certi versi, che lo lega anche al genere splatter come riportato dal sito italiano dedicato ai fumetti Fumettolofica. Sempre della stessa collana, come Conigli rosa uccidono o Gran Guignol, senza dimenticare Golconda.

Piccatto viveva in Piemonte, ad Asti, dove da anni aveva creato uno studio di lavoro. Nel 2007 aveva relazziato la miniserie fantasy Khor per Star Comics, mentre nel 2012 si era dedicato alla graphic novel Darwin. Riceve inoltre approvazione in tutto il mondo, i suoi disegni vengono apprezzati moltissimo all’estro tra Inghilterra, Usa, Brasile e Francia. Al suo fianco hanno lavorato grandi nomi del disegno come Andrea Boccardo, adesso autore della Marvel.