È morto Angus Cloud, il “Fezco” di Euphoria

È morto all’età di 25 anni Angus Cloud, diventato celebre per aver interpretato Fezco nella serie televisiva HBO Euphoria. Il corpo senza vita dell’attore è stato ritrovato nella sua casa di Oakland. Non sono state rese note le cause del decesso.

La notizia della sua morte è stata resa nota tramite un portale statunitense in cui la famiglia ha diramato un comunicato stampa. Il giovane attore solamente una settimana fa aveva perso il padre, un lutto troppo grande per il forte legame che aveva con il genitore.

La morte inaspettata di Angus Cloud

La notizia della morte di Angus Cloud è stato come un fulmine a ciel sereno, una doccia fredda per tutti coloro che lo conoscevano. Deceduto a soli 25 anni, per cause ancora da accertare. Sono stati i familiari a trovare il corpo senza vita del giovane attore presso l’abitazione dei suoi genitori a Oakland, in California.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

“È con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi”.

Il dolore per la perdita del padre

Scoperto per caso lungo le vie della grande mela, ha recitato anche in alcuni film come “The Line”, con Alex Wolff e John Malkovic, e “Scream 6”. La giovane promessa di Hollywood, non aveva mai nascosto la battaglia con la sua salute mentale, affinché potesse essere di esempio per gli altri giovani a non rimanere in silenzio.

“Ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico”.

Queste le parole divulgate dai familiari per mezzo del portale statunitense.