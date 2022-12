“È morta”, colpo di scena a Oggi è un altro giorno: Serena Bortone ferma tutto

Serena Bortone all’interno del suo programma Oggi è un altro giorno ha annunciato la scomparsa della donna. Ecco di chi si tratta.

Da ben tre stagioni, i telespettatori di Raiuno si sono affezionati ala programma televisivo Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone che ha ricevuto sin da subito un enorme successo.

La trasmissione nasce in piena pandemia Covid-19 del 2020 come programma di informazione riguardo l’andamento della curva pandemica in Italia e solo successivamente si arricchisce di altri argomenti quali politica, spettacolo e cultura generale.

Serena Bortone e il triste annuncio

Oggi è un altro giorno è diventato così un vero e proprio talk show che vede la presenza di alcuni affetti stabili, che altro non sono che ospiti fissi che intervengono in trasmissione per parlare degli argomenti trattati interagendo con i presenti in studio.

Oltre a questi, vengono di volta in volta invitati anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come accaduto per Marisa Laurito nella puntata del 27 dicembre dove ha ripercorso la sua carriera.

La scomparsa della donna

Tra un argomento e l’altro, l’attrice napoletana ha fatto un appello e dedicato un pensiero alla situazione in Iran e subito dopo aver congedato la sua ospite, la Bortone ha dato un triste annuncio ai suoi telespettatori.

Avendo ricevuto un foglio, la conduttrice ha annunciato la morte di una cantante che ha lavorato assieme a grandi big della musica italiana che l’hanno voluta ricordare per via della sua scomparsa prematura.

“Purtroppo devo annunciarvi che è morta Claudia Arvati corista storica dei big della musica italiana. C’è un tweet di Claudio Baglioni che l’annuncia. La cantante aveva 65 anni e nei mesi scorsi aveva partecipato a The voice Senior arrivando in finale”

Con queste parole, la Bortone ha letto la notizia della scomparsa della donna che si era fatta conoscere dal pubblico solo qualche mese prima avendo partecipato alla seconda edizione di The Voice Senior.

La cantante, aveva commosso tutti quanti per via della sua storia e aveva affascinato tutti grazie alla sua voce che le aveva permesso di lavorare al fianco di grandi nomi della musica italiana come corista.

L’annuncio della morte di Claudia Arvati PIC.TWITTER.COM/ACTGMPWBWK — LaLUNAtica (@sono_lunatica) DECEMBER 29, 2022

La Arvati, durante il talent era stata scelta da Gigi D’Alessio per entrare a far parte della sua squadra e il cantautore era stato conquistato dalla sua voce a tal punto da farla arrivare alla fase finale assieme ad Annibale Giannarelli vincitore della seconda edizione di The Voice Senior.

Sul web, moltissimi messaggi di commiato per Claudia da parte di tanti artisti della musica italiana che l’hanno ricordata avendola avuta come corista per via dei suoi 40 anni dediti alla canzone italiana. Tra questi Renato Zero, Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli, Tosca e lo stesso Gigi D’Alessio.

La donna era affetta da tempo da una malattia e lo scorso luglio aveva pubblicato sui social una foto dove annunciava di doversi sottoporre ad una delicata operazione nella speranza che potesse mettere uno stop a questo calvario.

Purtroppo però, Claudia non ce l’ha fatta e rimangono indelebili nella memoria del pubblico le sue partecipazioni a programmi come Amici di Maria De Filippi e Carramba.