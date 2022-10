“È mio papà”, Alberto di Monaco avrebbe un figlio illegittimo: la mamma è famosissima

Ecco chi sarebbe il figlio illegittimo di Alberto di Monaco. Il giovane è convinto che il reale sia suo padre e pretende un test.

Ecco cosa sta succedendo a casa dei Monaco. Una terribile minaccia avanza e mette in difficoltà Alberto.

Chi sarebbe il figlio illegittimo di Alberto

Il passato torna sempre e, nel caso di Alberto de Monaco, non è la prima volta. Quando sembrava che la sua reputazione fosse in una zona sicura, era venuto alla ribalta il nome di Bea Fiedler.

Fiedler è un’ex star dell’erotismo che ha assicurato che ha raccontato vari dettagli della relazione che ha avuto con il principe sovrano. L’artista ha affermato che quello che lei e il figlio di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco avevano era qualcosa di più di una semplice relazione e che la prova inconfutabile di ciò è suo figlio Daniel, classe 1986, e il cui padre sarebbe Alberto.

Tuttavia, al principe 62enne queste affermazioni non sono piaciute per niente e le ha smentite categoricamente e si è sottoposto a un test di paternità che è risultato negativo.

Tuttavia, come ha spiegato l’esperto di aristocrazia Jürgen Worlitz per la suddetta catena, il giudice avrebbe stabilito che questo prelievo di sangue non poteva essere considerato valido poiché è stato prelevato illegittimamente in un appartamento di Parigi.

Un noto quotidiano di Monaco ha documentato nei minimi dettagli come Bea e Alberto sono scomparsi dopo una serata fuori in una discoteca di un hotel e sono stati visti, al mattino, tenersi per mano nell’atrio.

Quindi il prossimo passo sarà quello di richiedere ulteriori prove, anche se non dimentichiamo che il principe Alberto ha già affrontato una donna brasiliana che ha citato in giudizio il sovrano davanti al tribunale di Milano per riconoscere la figlia, nata nel 2005, come discendente della casata del Grimaldi.

Allo stesso modo, va ricordato che, oltre ai gemelli Jacques e Gabriella, Alberto ha ufficialmente altri due figli: Jazmín Grace, 28 anni, frutto della sua relazione con l’americana Tamara Rotolo, e Alexandre Grimaldi-Coste, e che è nato dalla relazione del principe con l’hostess togolese Nicole Coste.

Nonostante tutte queste avventure, alcune delle quali avvenute dopo essersi incontrati nel 2000 (sebbene il matrimonio fosse nel 2011), la principessa Charlene di Monaco continua a difendere il marito con le unghie e con i denti.

Daniel vuole un altro test del DNA

Charlene di Monaco difende a spada tratta il marito dall’accusa. Le sue dichiarazioni sono state raccolti da una delle riviste cartacee più famose in Francia, Point de Vue, che ha messo entrambi in copertina accanto alla bandiera monegasca.

E la frase con cui si intitola il mezzo, pronunciata da Charlene, non potrebbe essere più definita:

“Sono al mille per cento con mio marito”.

Una frase con la quale sembra frugare ogni dubbio che potrebbe esserci sulla presunta paternità di Alberto, al quale aveva già dedicato una romantica dichiarazione d’amore a metà 2020.

Ora, però, il presunto figlio Daniel vuole ad ogni costo che Alberto si sottoponga a un altro test del DNA:

“Alberto è mio padre e lo è al 90 per cento, diciamo anche al 99. Purtroppo, non ho mai ottenuto che un tribunale avallasse la mia richiesta di un test di paternità.”

Non ci rimane che attendere che il tribunale ascolti la richiesta di Daniel.