“È la sorella di William e Harry”, l’indiscrezione: Diana era rimasta incinta di lui

La famiglia reale è sempre sotto i riflettori, ma in pochi conoscono tutti i segreti della famiglia più potente al mondo. Nelle scorse ore, un’indiscrezione ha fatto tremare la monarchia britannica, infatti, William e il principe Harry avrebbero una sorella: scopriamo di più.

William e Harry -NanoPress.itLa Famiglia Reale è nuovamente al centro di uno scoop clamoroso. Questa volta, sarebbero coinvolti l’erede al trono William e suo fratello Harry. I due hanno sempre avuto un bellissimo rapporto e il loro amore fraterno si è ancor di più rafforzato dopo la morte di loro madre Lady Diana, a causa di un incidente stradale che lasciò sconvolto il mondo intero.

Anche se negli ultimi anni, il loro legame si è spezzato dopo l’arrivo di Meghan Markle nella vita di Harry. La coppia, a pochi mesi dalla nascita del loro primogenito, si sono trasferiti in America e lui si è allontanato dai doveri della corona. Ma uno scoop sta facendo tremare la corona. L’indiscrezione parla di una sorella segreta di William e Harry. La notizia ha sconvolto tutti: scopriamo di chi si tratta.

La sorella segreta di William e Harry

Nel corso degli anni, la Famiglia Reale è stata coinvolta in numerosi scandali. Divorzi, infedeltà e frasi razziste, la monarchia britannica è stata messa alla prova diverse volte. La serie Netflix, The Crown, ha alimentato già diverse polemiche, ma c’è un’indiscrezione che sta facendo tremare la famiglia reale.

Non esiste membro della Corona britannica, che non nasconda delle vicende impossibili da rivelare. Ad esempio, diversi giornali hanno parlato di una “sorella segreta” di William e Harry: scopriamo di più.

Chi è la sorella di William e Harry? Impensabile

Harry e William si sono trovati al centro di uno scoop più grande di loro. Si tratta di una storia davvero sconcertante, infatti, pare che prima del matrimonio tra Carlo e Diana, la Regina volesse verificare la fertilità della futura nuora.

Proprio per questo, Sua Maestà costrinse Lady D a sottoporsi ad una visita ginecologica. Il risultato fu che gli ovuli erano attivi e il medico avrebbe dovuto distruggere l’embrione. Ma in realtà, il dottore, l’impiantò nell’utero della moglie che rimase incinta e diede la vita alla figlia di Carlo e Diana.

Lei oggi si chiama Sarah e vive in America. Si vocifera che nel corso degli anni abbia fatto di tutto per farsi notare dalla Famiglia Reale, senza alcun successo, infatti, l’hanno sempre respinta. Anche se un noto giornale ha parlato di un incontro segreto tra Kate Middleton e la donna. A far ancor di più discutere è il silenzio da parte del Palazzo Reale che non ha mai confermato e nemmeno smentito questa storia assurda.