È la località più fresca d’Italia, ecco dove passare un’estate lontano dal caldo

La località più fresca d’Italia si trova in questa regione: a oltre 2000 metri d’altezza, è perfetta per chi vuole fuggire alle bollenti temperature estive.

Non solo d’inverno, ma anche d’estate. Breuil-Cervinia, nel comune di Valtournenche in Valle d’Aosta, è una rinomata località montana dalla bellezza paesaggistica unica. Si trova in provincia di Aosta, a oltre 2000 metri d’altitudine, ai piedi del maestoso Cervino.

Questa località è la destinazione ideale per sportivi, sciatori estivi, alpinisti, appassionati di MTB, escursionisti di ogni genere, golfisti e villeggianti, ma anche e soprattutto da tutti coloro i quali desiderano fuggire dal caldo estivo e rifugiarsi nella quiete e nella frescura della montagna.

Se Breuil-Cervinia in inverno è una celebre stazione sciistica, in estate si trasforma in un vero e proprio paradiso per chi ama le escursioni e le attività all’aria aperta.

Breuil-Cervinia, la località più fresca d’Italia

Breuil-Cervinia si trova a un’altitudine di circa 2.050 metri sul livello del mare ed è circondata dalle maestose vette delle Alpi. La sua posizione privilegiata – in una vallata attorniata da boschi, pascoli e vette – garantisce un clima piacevolmente fresco anche durante i mesi estivi, rendendo l’area la meta ideale per una fuga dalla calura delle città.

A spiccare tra tutte le cime è senz’altro la vetta del Cervino. Con i suoi 4.478 metri d’altezza, questa maestosa montagna dalla forma a piramide è una delle più ambite dagli escursionisti che arrivano qui d’estate per intraprendere uno dei sentieri trekking che conducono fino al suo tetto. Gli unici sentieri dai quali si può accedere al monte si trovano infatti proprio a Breuil-Cervinia e a Zermatt, sul versante svizzero.

Tuttavia, sono gli sciatori ad amare soprattutto questa località dove anche in estate si può provare l’ebrezza di scivolare giù lungo i fianchi di un’altura sciando o facendo snowboard sul ghiacciaio del Plateau Rosà.

Una destinazione perfetta per alpinisti, sciatori e non solo

Ma non solo alpinisti e sciatori esperti. Breuil-Cervinia offre paesaggi mozzafiato che catturano l’immaginazione di ogni tipologia di visitatori e turisti. Le maestose montagne che svettano intorno alla valle, rappresentano una cornice perfetta per tutti gli amanti della natura, grandi e piccini.

L’iconica vetta del Cervino che domina l’orizzonte è di certo uno dei panorami più suggestivi regalato dalle Alpi, ma anche le valli circostanti, i boschi e i prati fioriti contribuiscono a creare uno scenario incantevole che invita tutti ad esplorare e rilassarsi in un’atmosfera tranquilla e rigenerante.

Anche chi cerca una vacanza più rilassante troverà qui il suo angolo di paradiso. Durante l’estate, gli escursionisti e gli appassionati di trekking possono godersi una varietà di sentieri che si snodano tra panorami mozzafiato e incantevoli paesaggi alpini. La zona è ricca di percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza, dalle passeggiate panoramiche adatte alle famiglie alle escursioni più impegnative per i camminatori più esperti.

Chi ama il brivido dell’avventura può cimentarsi nell’arrampicata su roccia, nell’arrampicata su ghiaccio o praticare mountain bike. Breuil-Cervinia offre anche fantastiche opportunità per gli appassionati di sport acquatici come il canyoning o il rafting nelle vicine gole e fiumi.

Per coloro che preferiscono invece attività più rilassanti, questa località è un ottimo centro dove giocare a golf in uno scenario del tutto unico e suggestivo, al cospetto del Cervino. Qui si trova infatti il Golf Club Cervina, uno dei circoli più importanti delle Alpi con ben 18 buche.

Perché Breuil-Cervinia è un’ottima meta per chi soffre il caldo estivo

La posizione in alta quota di Breuil-Cervinia garantisce una temperatura media più fresca rispetto alle altre località durante l’estate. Questo la rende una meta ideale per coloro che desiderano sfuggire al caldo opprimente delle città. Le temperature più miti consentono di godere di attività all’aperto in un ambiente piacevole e pacifico.

Inoltre, la bellezza dei paesaggi alpini regala senz’altro un senso di tranquillità e relax, rendendo la vacanza davvero rigenerante non solo per il corpo, anche per la mente.

Breuil-Cervinia, con le sue viste panoramiche mozzafiato, la sua posizione in alta quota e le tante attività all’aperto proposte ai suoi visitatori, è di sicuro una delle mete più apprezzate da chi preferisce trascorrere le vacanze estive in montagna e non al mare, a stretto contatto con la natura e respirando l’aria pulita e fresca d’alta quota.