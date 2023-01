È la famiglia più famosa e amata d’Italia, li avete riconosciuti? Sono proprio loro

È la famiglia più famosa d’Italia, amatissimi tutti e tre, è impossibile non riconoscerli: avete capito di chi si tratta? Sono proprio loro.

I personaggi misteriosi di cui vogliamo parlarvi oggi sono proprio loro. Conosciuti in tutta Italia, li avrete riconosciuti sicuramente. Anche voi avete capito di chi si tratta, vero?

Personaggi misteriosi: chi sono i soggetti in foto?

Il nostro indovinello di oggi sul trova il personaggio misterioso riguarda ben quattro persone. Avete visto la fotografia poco più in alto? Nell’immagine che rappresenta uno scatto familiare, c’è una donna dalla bellezza straordinaria i cui occhi parlano chiaro, e tre bimbi dallo sguardo vispo e monello.

Avete capito di chi si tratta? La loro è una delle famiglie più famose e conosciute d’Italia. Sappiamo che questo indizio non basta per aiutarvi a scovare i nostri personaggi misteriosi. Ecco dunque qualche altra informazione che si rivelerà sicuramente utile.

Per quanto riguarda la donna dai bellissimi capelli lunghi, possiamo dirvi che è una cantante e produttrice discografica di grande successo. Classe 1944, è sposata con un uomo famosissimo, tra gli artisti più amati della nostra nazione.

I tre piccoli al suo fianco sono i suoi bambini, oggi anche loro tre personaggi famosissimi. Avete capito dunque di chi stiamo parlando? Tra i tre piccoli presenti in fotografia, in particolare le due femminucce sono famosissime: impossibile non riconoscerle.

Famiglia misteriosa: svelato il mistero

Avete dunque capito chi è questa famiglia misteriosa composta da questa donna bellissima e dai tre bambini? Vi diamo l’ultimo indizio che vi farà rimanere a bocca aperta: la donna e i bambini sono rispettivamente la moglie e i figli di Adriano Celentano!

Ebbene sì, nell’immagine in questione, potete ammirare Claudia Mori in tutta la sua bellezza con i suoi tre gioielli: Rosalinda, Rosita e Giacomo Celentano. Lo sguardo della famosa produttrice discografica e cantautrice è lo stesso di oggi.

Bella come tanti anni fa, la moglie del molleggiato continua ancora ora ad essere una donna fascinosa e affascinante. I tre bimbi poi, sono uguali al famoso papà Adriano. Claudia Mori non ha bisogno di presentazioni.

Classe 1944, è una cantante, produttrice e attrice italiana. Inizia a farsi conoscere negli anni ’60 ma il clou della sua carriera arriva negli anni ottanta e novanta quando inizia la collaborazione professionale con quello che diventerà poi suo marito, ovvero Adriano Celentano.

I due sono in coppia dal lontano 1964. Hanno attraversato importanti periodi di crisi dovuti anche ai tradimenti di lui con Ornella Muti ma oggi stanno ancora insieme, legati da un amore che dura da una vita.

Per quanto riguarda invece i piccolini della foto, parliamo chiaramente dei tre figli della coppia. Cominciamo da Rosalinda Celentano. Chi non la conosce? La bella figlia d’arte solo qualche tempo fa ha preso parte al talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

La sua omosessualità dichiarata ha fatto storcere il naso a tanti, in primis ai genitori che, come raccontato dalla diretta interessata in diverse interviste, hanno faticato ad accettare la sua natura. Oggi Rosalinda è una attrice affermata e star dei social.

La seconda bambina è invece Rosita Celentano, anche lei famosissima. Ha deciso di intraprendere la strada della conduzione e della cinematografia, la figlia d’arte. Il suo ultimo film risale al 2019, “I compromessi sposi” per la regia di Francesco Miccichè.

Tante le esperienze televisive anche con personaggi importanti del calibro di Alfonso Signorini e Maria De Filippi: la ricordate per esempio come giudice di Amici nella sesta edizione del programma Mediaset?

L’unico maschietto della fotografia è invece Giacomo, unico figlio maschio della coppia. Appassionato come i genitori di musica, ha all’attivo vari album e collaborazioni importanti. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca per via della depressione che per tanto tempo ha devastato la sua vita. Il suo cammino di fede lo ha aiutato però a rimettersi in carreggiata, con l’aiuto della moglie Katia e del figlio Samuele.