“È incinta”, l’indiscrezione a casa Rodriguez: il pancino non mente | FOTO

Il 2022 non è di certo stato un anno fortunato per alcune delle coppie del mondo dello spettacolo. Anche tra quelle che all’apparenza sembravano più unite e longeve, infatti, ci sono stati dei burrascosi addii. Fortunatamente, però, ci sono ancora amori che resistono, proprio come quelli della famiglia Rodriguez.

È proprio il caso di dirlo: attualmente, l’amore regna sovrano per tutti e tre i fratelli Rodriguez! Belén, infatti, ha ritrovato il sorriso accanto al suo Stefano De Martino. Insieme, i due stanno cercando di recuperare il tempo perduto, e di ricostruire l’armonia della loro splendida famiglia.

Anche Jeremias sta vivendo un momento d’oro per ciò che concerne la vita privata. L’unico uomo tra i fratelli Rodriguez è felicemente impegnato con la sua Deborah, e sui rispettivi profili Instagram sono soliti condividere con i propri follower bellissimi scatti che li ritraggono insieme.

E poi c’è Cecilia, la più piccola dei tre la quale, dal 2017, è sentimentalmente legata all’imprenditore, modello ed ex ciclista Ignazio Moser, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ignazio e Cecilia, ad oggi, sono sempre più innamorati e felici, tanto che alcune recenti Instagram stories della modella hanno subito portato a galla le voci di una sua possibile gravidanza. È davvero così? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Cecilia Rodriguez è incinta?

L’assenza dai social di Cecilia Rodriguez ha fatto subito preoccupare i suoi fan. Di recente, infatti, la giovane modella ha spiegato su Instagram di non essere stata bene in quest’ultimo periodo, e di aver avuto bisogno di staccare per qualche tempo dal lavoro e dai social.

Oltre alla preoccupazione, però, tra gli utenti del Web è subito spuntata fuori una nuova ipotesi sulla causa dei problemi di salute della Rodriguez. Rumors e voci di corridoio su una possibile dolce attesa di Cecilia, infatti, hanno subito iniziato a rincorrersi.

Dopo essersi presa un po’ di tempo per sé, Cecilia Rodriguez ha deciso di placare le voci sul suo conto, e spiegare a tutti i suoi follower – anche se non nel dettaglio – la cura a cui dovrà sottoporsi da adesso in poi.

La modella, dunque, tramite una serie di recenti Ig stories, ha spiegato di dover seguire una dieta particolare per poter guarire, cosa che potrebbe ricondurre ad alcuni problemi di natura gastrointestinale.

Il pancino sospetto insinua il dubbio

Instancabile e amante del suo lavoro, Cecilia Rodriguez è tornata operativa, alle prese con uno degli eventi più importanti e impegnativi dell’anno: la “Milano Fashion Week“. L’imprenditrice, in questi giorni, sta prendendo parte a numerose sfilate e, tra un impegno e l’altro, non perde occasione di portare con sé, in maniera virtuale, i suoi amici di Instagram.

Per coloro i quali sospettano ancora che, in realtà, Cecilia Rodriguez possa essere incinta, beh… il pancino non mente! Nelle sue recenti Ig stories, infatti, Cecilia sfoggia un fisico perfetto, con una silhouette che non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio.