“È in dolce attesa”, l’indiscrezione da Buckingham: si allarga la famiglia

Scoop da Buckingham Palace

Buckingham Palace torna ad essere il palazzo delle liete notizie! Se fino a qualche mese fa purtroppo dal Regno Unito non sono arrivate buone novelle – pensiamo per esempio all’annuncio della morte della Regina Elisabetta – ora il sole torna a splendere anche sulla nebbiosa Londra.

Secondo alcune indiscrezioni, la bella reale aspetterebbe un bambino. La loro famiglia è pronta dunque ad allargarsi. Questo rumors arriva in un momento delicato per la corona inglese.

Il prossimo 6 maggio 2023, Re Carlo verrà incoronato ufficialmente sovrano d’Inghilterra. Questo evento, che sarà tra i più seguiti della storia, ha un’importanza straordinaria e fondamentale per la monarchia inglese e i suoi sudditi.

Dunque questo è un periodo di forte stress per il sovrano che però potrebbe tornare a mostrare presto il suo sorriso migliore proprio grazie all’arrivo di un nuovo bebè. Ecco chi sono i due reali che attenderebbero, secondo le ultime indiscrezioni, l’arrivo della cicogna.

La loro famiglia si allarga: ecco chi sarebbe pronta ad accogliere un altro bebè

Suonano le campane a festa nel Regno Unito. Arriva l’indiscrezione che fa gioire il cuore dei sudditi. Lei sarebbe in dolce attesa: stiamo parlando di Meghan Markle. Secondo alcune indiscrezioni, la duchessa del Sussex e consorte, il principe Harry, attenderebbero il terzo figlio.

Se fino a qualche settimana fa si parlava di un divorzio lampo tra i due coniugi, di tradimenti e separazione, queste notizie oggi sembrano invece solo chiacchiere lontane. Harry e Meghan non solo sarebbero felici più che mai, ma il loro amore li avrebbe spinti addirittura a cercare un terzo royal baby.

La pagina web Page Six, ha addotto anche alcune ragioni che farebbero pensare alla dolce attesa di Meghan. Pare infatti che la ex star di Suits non volerà con il marito Harry nel Regno Unito il prossimo 6 maggio per assistere all’incoronazione di Re Carlo.

Sebbene anche lei abbia ovviamente ricevuto l’invito a partecipare a questa cerimonia, la bella americana avrebbe preferito rimanere a casa proprio per riposarsi e tenere sotto controllo la sua salute in questi primi mesi delicati di dolce attesa.

Per il momento, chiaramente, si tratta soltanto di indiscrezioni. Non è arrivata ancora nessuna notizia ufficiale da parte della casa reale né dei diretti interessati.

Tuttavia, solo qualche tempo fa, sia Harry che Meghan, in un’intervista esclusiva, avevano affermato che nel 2023 la loro famiglia probabilmente si sarebbe allargata e che entrambi sarebbero stati felici di donare un fratellino o una sorellina ai loro due gioielli, Archie e Lilibet.

Sudditi al settimo cielo

Anche se in tanti si aspettavano la conferma della gravidanza il 14 febbraio, in occasione cioè di San Valentino come è accaduto nel caso di Lilibet, i sudditi continuano ad essere speranzosi e a credere che tra qualche settimana al massimo, i due semi reali faranno questo lieto annuncio.

Nel frattempo, i giornali inglesi parlano di una riappacificazione tra i Duchi del Sussex e la Royal Family. Secondo quanto riportato dall’Express, il principe Harry nelle scorse ore, da solo, avrebbe preso un aereo e avrebbe raggiunto Carlo, William e Kate per discutere con loro.

Un incontro segreto a Windsor Castle a quanto pare, che avrebbe sancito, forse, la pace tra la pecora nera della Royal Family e gli altri componenti della corona reale. La presenza del principe dai rossi capelli sembra confermata per il 6 maggio.

Harry, con molta probabilità, volerà da solo soprattutto se arriverà poi a breve la conferma della gravidanza di Meghan. I due coniugi non hanno mai negato il desiderio di allargare la famiglia pur dichiarando che quota due è il numero perfetto per una famiglia felice ed equilibrata.

Mai tarpare le ali a Cupido: l’amore tutto può e un terzo royal baby potrebbe rappresentare il coronamento ulteriore di un amore che, a quanto pare, continua a procedere a gonfie vele, nonostante le chiacchiere del mondo.