“È in attesa”, l’indiscrezione su Ilary Blasi: la famiglia Totti si allarga | Altro che crisi

Finalmente è in arrivo una splendida notizia per la famiglia Totti, l’indiscrezione su Ilary Blasi lascia tutti con il fiato sospeso. La presunta crisi fra i due è ormai una storia passata, la loro famiglia si allarga. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi mesi purtroppo la coppia ha dovuto affrontare una tempesta mediatica che si è letteralmente abbattuta sulla loro famiglia scatenando il caos. Per chi non lo sapesse solo pochi mesi fa, per molti giornali d’importanza nazionale, la storia fra la nota conduttrice e l’amatissimo ex calciatore della Roma era giunta terribilmente agli sgoccioli.

La notizia appunto ha iniziato a prendere piede e le ipotesi ed in molto iniziarono ad ipotizzare e fantasticare sul chiacchiericcio.

Diventato troppo pesante da sopportare per i giovani figli della coppia protagonista dello scoop basato su una menzogna, i diretti interessati decisero di azzittire in tronco ogni voce facendo tornare il sereno sulla loro famiglia.

A farlo è stata proprio Ilary, la quale ha deciso di parlarne pubblicamente in uno degli studi televisivi più amati e seguiti dal pubblico italiano.

Anche l’ex calciatore ha tentato di far placare le acque ancor prima dell’intervento della moglie, le sue parole però vennero completamente fraintese e non fecero altro che incrementare i dubbi. Ad oggi tutta questa assurda situazione però sembra ormai solo un brutto ricordo, d’altronde che fa parte del mondo dello spettacolo e sportivo sa perfettamente quanto possano attirare i chiacchiericci. A porre fine definitivamente a questa assurda voce è stata proprio indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole.

In dolce attesa, Ilary Blasi e Francesco Totti pronti per dare il benvenuto ad un nuovo membro della famiglia? Tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore ha iniziato a prendere piede un’altra voce che vede ugualmente entrambi come protagonisti indiscussi. Come ben saprete la coppia ha dato alla luce ben tre figli, i quali ormai sono tutti abbastanza grandi tranne ovviamente la piccola Isabel. Quest’ultima infatti ha da poco compiuto 7 Anni ed in confronto ai maggiori la differenza di età è davvero molta. Questo quindi pare abbia spinto la coppia a pensare ad una nuova gravidanza.

A lanciare lo scoop è il magazine Nuovo. Infatti, stando a ciò che riporta il settimanale, è stata una fonte molto vicina alla coppia a sganciare questa impensabile bomba. Che sia tutto vero o semplice gossip è da stabilire… nel frattempo attendiamo un riscontro dai diretti interessati.

Ebbene si, pare che l’ex calciatore della Roma voglia diventare di nuovo papà dando così il benvenuto ad un piccolo pargolo, fratello o sorella di tre splendidi membri della famiglia.

Questo però non è del tutto convincente per la nota conduttrice, pare infatti che la donna voglia pensarci ancora un po’ prima di prendere una decisone definitiva. Gli amici più vicini alla coppia però hanno fato sapere che la speranza è molta e perfino il desiderio di una nuova gravidanza.

La conduttrice non è affatto contraria a dare il benvenuto ad un piccolo bebè, pensa solo che questo non sia il momento adatto per poter portare avanti un impegno di questo calibro.

Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente come si evolverà questa situazione e cosa accadrà in futuro. Gioiremo insieme per l’annuncio dell’arrivo di un nuovo pargolo della famiglia Totti? In ogni caso è proprio Ilary a dover scegliere e nessun altro.