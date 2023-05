A partire dalla mezzanotte di giovedì 11 maggio, con la fine delle principali restrizioni Usa alle frontiere imposte dal Titolo 42 durante l’era Trump, l’amministrazione Biden è tornata ad applicare le politiche sull’immigrazione precedenti alla pandemia. Le autorità si baseranno quindi sulla legge in vigore in precedenza regolamentata nel Titolo 8 del Codice degli Stati Uniti, che stabilisce i processi per l’espulsione e prevede sanzioni severe, come i divieti di rientro di cinque e dieci anni per i deportati.

Questo rappresenterà un passo significativo e l’ allontanamento dall’uso del Titolo 42 che, nonostante sia nata come una sezione della legge sulla salute pubblica che a causa della pandemia, ha permesso espulsioni rapide ed è diventata un’arma politica che ha subito una proroga, generando già all’epoca, caos al confine dove i migranti si erano riversati nella data prevista per la scadenza, poi rimandata.

La scadenza del titolo 42 solleva preoccupazione negli Usa

Il Titolo 42 non è una legge sull’immigrazione tradizionale, ma ha importanti implicazioni per gli immigrati al confine ed è stato utilizzato più di 2,8 milioni di volte per espellere migranti e in poco più di tre anni. L’introduzione del titolo è stata controversa e discussa fino dal momento in cui l’amministrazione Trump lo ha invocato come precauzione per contenere il virus COVID-19 nel marzo 2020.

A causa della natura accelerata delle espulsioni, che spesso sono avvenute nel giro di poche ore, i sostenitori dei diritti degli immigrati hanno affermato che il suo utilizzo fosse una violazione dei diritti dei migranti e della possibilità di chiedere asilo sul suolo statunitense.

Jill Marie Bussey, direttrice per le politiche pubbliche presso il Lutheran Immigration and Refugee Service, ha dichiarato che l’attesa fine del Titolo 42 pone fine a un periodo vergognoso nella storia degli Stati Uniti.

Bussey ha dichiarato: “Affermiamo in modo inequivocabile il diritto legale degli individui di cercare protezione ai nostri confini e siamo solidali con coloro che sono più vulnerabili, compresi i bambini e le famiglie”.

Ha esortato pubblicamente Biden e la sua amministrazione a non sostituire il Titolo 42 con un aumento delle espulsioni ai sensi del Titolo 8.

Cosa comporta il Tirolo 8 per l’immigrazione e cosa sta succedendo al confine

Il Titolo 8 è una legislazione sull’immigrazione vecchia di decenni che stabilisce i processi per la gestione dei migranti alla frontiera. Sebbene questa sezione del codice statunitense preveda protocolli di espulsione accelerata, in genere concede ai migranti più tempo per presentare domande di asilo rispetto a quanto invece concesso dal Titolo 42.

Per accelerare i processi del Titolo 8, l’amministrazione Biden ha collocato centinaia di funzionari per l’asilo al confine con l’obiettivo di esaminare più rapidamente le domande umanitarie e applicare la fase preliminare di verifica che il Titolo 42 non prevede.

Nonostante le autorità temessero un’impennata ingestibile della migrazione al termine dell’ordinanza del Titolo 42, alcune prove, riportate anche da ABC News, sembrano dimostrare che il suo utilizzo provochi però passaggi di frontiera ripetuti.

Con l’utilizzo del Titolo 42 i migranti non sono soggetti ai limiti di cinque e dieci anni per un eventuale rientro negli Usa. La sua introduzione è derivata da un’ordinanza dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, che secondo quanto emerso, è stata contestata anche da esperti di sanità pubblica. Il CDC si è mosso per abrogare l’ordine dell’era Trump lo scorso anno, ma i repubblicani hanno fatto appello legale per mantenerlo in vigore. L’amministrazione Biden ha continuato a fare affidamento sul Titolo 42 per gestire il confine.

All’inizio dell’anno l’amministrazione ha stretto un accordo con il Messico per rimandare oltre confine i migranti non messicani provenienti da alcuni paesi. Alcuni funzionari statunitensi hanno affermato che il processo continuerà anche dopo la fine del Titolo 42.

Salvo eventuali azioni legali, la fine della dichiarazione nazionale di emergenza coronavirus comporterà la fine dell’ordinanza del Titolo 42 e il ritorno completo al Titolo 8. Le autorità alla frontiera non hanno mai smesso di utilizzare il Titolo 8, anche se la pandemia ha in gran parte interrotto i viaggi globali nel 2020.

Il suo utilizzo è aumentato da allora e sarà ancora una volta l’autorità principale per la gestione dei migranti. Le norme che regolano l’immigrazione all’ interno del Codice degli Stati Uniti sono vecchie di decenni e vi è un ampio consenso sul fatto che è essenziale rielaborare veramente il sistema di immigrazione Usa e che ciò richiederà una nuova legislazione da parte del Congresso.

Nonostante gli appelli degli alti funzionari di tutte le amministrazioni, incluso il segretario per la sicurezza interna di Biden Mayorkas, il Congresso statunitense finora non è riuscito ad approvare alcuna riforma significativa.

Le autorità per l’immigrazione hanno lavorato duramente per gestire i livelli storici di attraversamenti di migranti non autorizzati negli ultimi anni. Biden ha implementato percorsi legali limitati per rilasciare sulla parola alcuni migranti negli Stati Uniti dall’estero, insieme alle conseguenze dell’espulsione ai sensi del Titolo 8. Va precisato che il sistema di immigrazione degli Stati Uniti è problematico e difficile da gestire e il Congresso non è riuscito a risolvere il problema in oltre due decenni.

Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha ripetutamente sottolineato negli ultimi mesi che i migranti arrestati ai sensi dell’autorità del Titolo 8 possono essere sottoposti a un processo di espulsione rapido, noto come “allontanamento accelerato” ovvero un divieto di rientro negli Stati Uniti per almeno cinque anni. Il DHS ha inoltre affermato che coloro che tentano di entrare nuovamente negli Stati Uniti dopo essere stati espulsi potrebbero essere perseguiti penalmente.

Il Titolo 8 consente ai migranti di richiedere asilo, un processo lungo ed estenuante che inizia con uno screening da parte dei funzionari dell’asilo, prima che i casi dei migranti passino attraverso il sistema giudiziario per l’immigrazione. Il Titolo 8 è stato utilizzato insieme al Titolo 42 dall’introduzione di quest’ultimo durante la pandemia di Covid-19, con oltre 1,15 milioni di persone arrestate al confine meridionale ai sensi del Titolo 8 nell’anno fiscale 2022, secondo la US Customs and Border Protection. Inoltre, è stata introdotta una nuova norma sull’asilo che impedirà in gran parte ai migranti che sono passati attraverso un altro paese di chiedere asilo negli Stati Uniti.

La norma presumerà che i migranti non abbiano diritto all’asilo negli Stati Uniti se prima non hanno cercato rifugio in un paese attraverso il quale sono transitati, come il Messico, sulla strada per il confine. I migranti che fissano un appuntamento tramite l’app CBP One saranno esentati, secondo i funzionari. Infine, come sopra citato, se i migranti vengono ritenuti non idonei per l’asilo, potrebbero essere allontanati attraverso il rapido processo di espulsione, noto come “allontanamento accelerato”, che li escluderebbe dagli Stati Uniti per cinque anni.

Lungo le barriere di confine dalla California al Texas, si possono vedere folle di migranti che non hanno documenti e che si rifugiano in tende o fanno la fila per essere processati. Molti hanno fatto viaggi lunghissimi a piedi o sono saliti su treni merci nella speranza di raggiungere l’altro lato del confine e presentare domanda di asilo.

Una coppia colombiana accampata vicino a un cancello di confine di El Paso ha chiesto a un membro della guardia se potessero accendere un piccolo fuoco, poiché la loro figlia aveva molto freddo e stava tremando. Accanto a loro c’era anche una bambina di un anno, anch’essa infreddolita.

Con la scadenza del titolo 42 nella tarda serata di giovedì, gli Usa hanno inviato migliaia di rinforzi al confine meridionale in previsione della fine della politica di restrizione dei confini dell’era Trump, che potrebbe scatenare un afflusso di migranti ancora più pesante di quello che il paese ha già visto nelle ultime settimane.

Un funzionario del Dipartimento della Sicurezza Interna ha dichiarato alla CNN che le cose andranno peggio. Nel frattempo, 550 truppe statunitensi, per lo più dell’esercito, hanno iniziato una missione per supportare il personale della dogana e della protezione delle frontiere al confine tra Stati Uniti e Messico.

I funzionari hanno dichiarato che aiuteranno a monitorare il confine e fornire supporto per l’immissione di dati e il magazzino, ma non svolgeranno compiti di applicazione della legge.

“Abbiamo gli occhi lucidi sulle sfide che probabilmente dovremo affrontare nei giorni e nelle settimane a venire, che potrebbero essere molto difficili” ha detto il Segretario per la Sicurezza Interna Mayorkas ai giornalisti a Washington.

Il Dipartimento ha anche affermato che l’amministrazione Biden si sta preparando a rilasciare alcuni migranti arrestati al confine senza date per comparire in tribunale, a causa dell’aumento degli arresti di frontiera e della capacità della polizia di frontiera.

Attualmente ci sono più di 28.000 migranti in custodia della polizia di frontiera, il che ha portato a un sovraffollamento. In passato l’amministrazione Usa ha rilasciato migranti senza date di tribunale dopo aver effettuato controlli e screening. L’ultima mossa prevede il rilascio dei migranti su base individuale in “libertà condizionale” e richiederà loro di effettuare il check-in con l’immigrazione e l’applicazione delle dogane. Alcuni individui potrebbero anche essere collocati in programmi alternativi alla detenzione.

Il sindaco di Laredo, Texas, Victor Trevino ha dichiarato alla CNN giovedì che la città di confine si è preparata per la fine del titolo 42 “come se ci fosse un uragano in arrivo“. Il sindaco ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei migranti sottolineando che Laredo non dispone di un’unità di terapia intensiva pediatrica permanente.

Ha affermato anche: “Non voglio vedere nessun bambino ammalarsi gravemente e non essere in grado di curarlo”. Inoltre il sindaco ha aggiunto che la crisi dei confini, che è stata a lungo un problema federale, sta diventando sempre più un problema locale per le comunità di confine come Laredo.

Il Dipartimento di Stato prevede di aprire circa cento centri di elaborazione regionali nell’emisfero occidentale, il che suggerisce che l’amministrazione sta cercando di aumentare la sua capacità di elaborare le richieste di asilo e altre pratiche di immigrazione in modo più efficiente.

La piattaforma online per fissare appuntamenti è un altro passo verso la modernizzazione del sistema di immigrazione degli Stati Uniti e potrebbe semplificare il processo di richiesta di asilo per gli immigrati. Ma il successo di questa iniziativa dipenderà in gran parte dalla sua efficacia e dall’accesso alle risorse digitali da parte degli immigrati.

Il nuovo programma per le famiglie di migranti rilasciate negli Stati Uniti è mirato ad aiutare le autorità a rintracciare e monitorare gli immigrati durante il processo di espulsione. La misura che richiede loro di rimanere in isolamento domiciliare è stata probabilmente introdotta per prevenire la diffusione del COVID-19.

Il nuovo regolamento che vieta in gran parte ai migranti di presentare domanda di asilo negli Usa se hanno attraversato altri paesi diretti al confine tra Stati Uniti e Messico è stato introdotto per limitare l’afflusso di migranti alla frontiera. Ovviamente la misura è stata criticata da molti gruppi di difesa dei diritti umani sollevando accese, poiché potrebbe impedire a molte persone di richiedere asilo negli Stati Uniti, creando ancora più caos rispetto al titolo 42.