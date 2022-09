Dybala trascina la Roma, 1-2 in casa dell’Empoli!

Vittoria importantissima per la Roma di Jose Mourinho che soffre contro un Empoli ben organizzato ma grazie alla classe di Paulo Dybala ottiene tre punti fondamentali.

L’argentino si conferma assoluto leader tecnico della squadra con un gol ed un assist, ancora problemi difensivi però per i giallorossi.



E’ Paulo Dybala il protagonista della sfida del Castellani di Empoli, l’argentino sblocca la partita con un sinistro chirurgico che si spegne all’incrocio dei pali, poi nella ripresa inventa un assist geniale per il gol del definitivo 2-1 di Tammy Abraham.

L‘Empoli gioca comunque una grande partita e crea tanto mettendo in grossa difficoltà la retroguardia di Mourinho che ancora una volta dimostra tante disattenzioni difensive, caratteristica sulla quale il portoghese dovrà lavorare molto in queste settimane.

La Roma ringrazia Paulo Dybala e vola in classifica

La Roma si riscatta dopo la brutta sconfitta sul campo di Udine e vola a 13 punti in classifica portandosi a -1 dal gruppetto di testa.

Contava soltanto vincere ieri sera ed i giallorossi hanno dimostrato carattere e personalità andando a conquistare una vittoria difficile contro un avversario molto ostico.

Il protagonista assoluto è sicuramente Paulo Dybala che sale in cattedra al Castellani disputando una partita da assoluto campione.

Non lo scopriamo certo oggi ma l’argentino impressiona per la facilità con la quale dribbla e supera i suoi avversari.

Al termine della partita Jose Mourinho ha pubblicamente elogiato il proprio numero 21 definendolo un campione assoluto sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco.

Anche ieri però i giallorossi hanno subito tanto andando spesso in difficoltà contro un Empoli come al solito ben organizzato e compatto.

Ora Mourinho dovrà essere bravo a caricare l’ambiente in vista del difficile impegno di Europa League, obiettivo principale per la stagione dei capitolini.

Dopo la pausa per le nazionali Mourinho recupererà anche Nicolò Zaniolo, giocatore che insieme a Pellegrini,Dybala ed Abraham forma un attacco stellare e competitivo per tutti i trofei.

La Roma esce con una vittoria fondamentale al Castellani ed ora si prepara a disputare una stagione da assoluta protagonista sia in Italia che in Europa.

Esce dal campo con tante sensazioni positive anche Paolo Zanetti che sta lavorando bene con un Empoli solido e capace di creare tante occasioni da gol.

I toscani hanno una rosa competitiva per la salvezza e lotteranno fino alla fine con l’obiettivo di giocare in Serie A anche il prossimo anno.