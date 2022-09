Dybala raggiunge il ritiro della nazionale, infortunio superato

A pochi minuti dall’inizio di Roma-Atalanta Paulo Dybala si era fermato lamentando un problema muscolare, a distanza di appena due giorni però lo stesso numero 21 ha risposto alla convocazione della sua nazionale lasciando di stucco sia i tifosi che lo stesso Mourunho



Sono state sufficienti appena 7 partite di campionato, Paulo Dybala si è già preso la Roma risultando spesso decisivo con gol e giocate di grande qualità all’interno della manovra offensiva della squadra.

Sia Mourinho che lo stesso Abraham hanno evidenziato l’importanza del numero 21 all’interno della squadra giallorossa.

La “Joya” ha saltato la sfida contro l’Atalanta per un problema muscolare riscontrato durante il riscaldamento prepartita, infortunio però che al momento sembra assolutamente risolto con il calciatore che in mattinata è volato in America per raggiungere il ritiro della nazionale argentina.

L’attaccante della Roma ha pubblicato tramite i profili social ufficiali la foto di un allenamento in cyclette, la speranza de tifosi giallorossi è quella di vederlo rientrare nelle miglior condizioni possibili per continuare a trascinare la squadra.



Dybala, infortunio superato

Jose Mourinho così come tutto l’ambiente giallorosso erano convinti di avere a disposizione Paulo Dybala per le due settimane di sosta in modo da lavorare per recuperare il prima possibile.

L’attaccante numero 21 però ha preso decisioni diverse ed ha deciso di unirsi al ritiro della sua Argentina.

L’infortunio è praticamente recuperato e Dybala tornerà sicuramente a Roma nelle condizioni ideali per disputare i prossimi due mesi della stagione da protagonista.

Al rientro dalla sosta la Roma andrà a San Siro per sfidare l’Inter di Simone Inzaghi, squadra contro la quale Paulo Dybala si è sempre esibito in partite meravigliosi e gol da cineteca.

Difficile che la Joya possa scendere in campo nelle amichevoli contro Honduras e Jamaica, Paulo ha deciso di raggiungere il gruppo squadra per stare vicino ai propri compagni e prepararsi al meglio al grande mondiale invernale che si svolgerà in Qatar.

La Roma punta molta della propria stagione sulle qualità dell‘attaccante argentino che fino a questo momento non ha deluso le attese del club dimostrandosi assolutamente in grado di fare la differenza sia in Serie A che in Europa League.

L’Argentina è una delle grandi favorite per la vittoria del campionato mondiale e Paulo Dybala sarà uno dei protagonisti assoluti del prossimo mondiale di calcio, per l’ex Juventus sarà forse l’ultima frase occasioni per dimostrare di essere decisivo anche nelle patite più complesse.