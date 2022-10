Dybala inserito nella lista dei pre convocati per il Mondiale

C’è ancora speranza per Paulo Dybala. Nonostante l’infortunio al retto femorale subito durante la sfida tra Roma e Lecce, il numero 21 giallorosso è stato inserito nella lista dei pre convocati da Scaloni, in Qatar potrebbe esserci.

Paulo Dybala sta lavorando per tornare presto in campo, l’argentino si è fatto male calciando il rigore nella vittoria della Roma contro il Lecce ed ha riportato una lesione al retto femorale.

Il recupero sta procedendo bene e l’ex numero 10 della Juventus spera di poter partecipare al prossimo mondiale in Qatar.

Con la maglia giallorossa il classe ’93 tornerà in campo soltanto a gennaio saltando cosi il derby capitolino in programma il prossimo 6 novembre.

Il commissario tecnico dell’Albiceleste lo ha inserito nella lista dei pre convocati per il campionato del mondo mandando un chiaro messaggio al giocatore.

La nazionale lo aspetterà con l’obiettivo di portarlo nella rosa che proverà a vincere il Mondiale.

Le sensazioni inizialmente non erano molto positive ma la scelta fatta da Scaloni fa sorridere l’argentino che proverà ad accelerare i tempi per tornare presto competitivo.

Sorride il numero 21 della Roma, il commissario tecnico Scaloni lo ha inserito nella lista dei pre convocati per il mondiale immaginando un recupero a breve per il fenomeno mancino.

L’allenatore dell’Albiceleste ha spazzato via anche le critiche ai calciatori che, a detta di alcuni, in questo momento non si impegnano al massimo nei propri club per paura di subire infortuni.

A Tyc Sports l’ex allenatore del Siviglia ha dichiarato infondate queste presunte accuse sostenendo di essere il primo ad incitare i propri calciatori a dare il meglio con i loro club senza pensare a quello che verrà dopo.

Cambia poco comunque per Jose Mourinho che riavrà a disposizione l’attaccante soltanto nel 2023.

L’Argentina è una delle grandi favorite per la vittoria del torneo, Leo Messi vuole prendersi ancora una volta la scena portando l’Albiceleste ad un trionfo che manca da troppo tempo.

Tanta qualità davanti per Scaloni che vicino al numero 10 dovrà alternare Lautaro Martinez, Angel Di Maria ed, appunto, il romanista Dybala.

A poco meno di un mese dall’inizio del campionato del mondo sorride l’Argentina che spera dunque di recuperare il proprio numero 21 per l’inizio del torneo più atteso dell’anno.