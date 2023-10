Duplice omicidio a Vignola, morti madre e figlio

Tragedia ieri a Vignola dove si è consumata una tragedia familiare. Intorno alle 21:30 di ieri 01 ottobre 2023 i Carabinieri sono intervenuti all’interno di una villetta di Via Torino in seguito alla chiamata di alcuni vicini preoccupati per delle urla. Al loro arrivo si sono trovati davanti ad un duplice omicidio, morti madre e figlio conviventi e residenti nell’abitazione.

Sarebbe un familiare l’autore dell’omicidio, fratello e figlio delle vittime, che è stato trovato sulla scena di delitto in stato di shock e sembrerebbe che abbia tentato di togliersi la vita. Al momento si trova ricoverato in ospedale, non si conoscono ulteriori dettagli. I Carabinieri hanno isolato il luogo del delitto per poter eseguire i rilievi necessari, gli omicidi sarebbero avvenuti con l’utilizzo di un’arma da taglio.

I cadaveri delle due vittime sono stati scoperti all’interno della loro abitazione che si trova in Via Torino dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto, in seguito ad una telefonata dei vicini di casa che avevano dato l’allarme.

I vicini hanno contattato le forze dell’ordine intorno alle 21:30 e hanno riportato di aver avvertito delle urla che erano compatibili con una lite.

L’uomo ritenuto colpevole del duplice omicidio ha 67 anni e secondo le prime informazioni è stato trovato sul luogo del delitto, dal quale sarebbe stato portato via in un’ambulanza scortata dai Carabinieri.

La zona dell’omicidio è stata chiusa per diverse ore per permettere ai militari intervenuti sul posto di poter eseguire i rilievi necessari. L’edificio dove si è consumato il delitto è stato isolato completamente.

Via Torino è una strada che si trova alle porte del paese e che è caratterizzata dalla presenza di una serie di villette, ed è proprio in una di queste che si è consumato il duplice omicidio.

Oltre ai Carabinieri, i Vigili del Fuoco e all’ambulanza sul posto sono arrivati anche alcuni dei familiari delle vittime, allertati dalle forze dell’ordine.

Attualmente il presunto omicida sarebbe stato ricoverato in ospedale. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite.

Nomi delle vittime e del presunto omicida, i motivi che hanno portato al duplice omicidio

La lite sarebbe avvenuta a causa di una difficile situazione familiare nella casa in cui le due vittime convivano. Dalle prime informazioni che sono emerse sembra che le vittime siano state uccise con un’arma da taglio.

La villetta in cui è avvenuto il duplice omicidio appartiene alla famiglia Capucci, le vittime sono Anna Malmusi ed Emore Capucci, mentre il sospettato di essere l’autore degli omicidi è Uber Capucci che attualmente si trova in ospedale in stato di shock avrebbe tentato di togliersi la vita.

Ora i Carabinieri dovranno indagare su quanto avvenuto ieri sera in quella abitazione, scoprire se è davvero il figlio della vittima l’omicida e quali sono le motivazioni che hanno portato a questa tragedia.