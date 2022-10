“Due nuovi beniamini a palazzo”, chi arriva in casa reale: Carlo e Camilla già pazzi di loro

By

Re Carlo III e la Regina consorte Camilla hanno trovato la felicità grazie a due nuovi beniamini a Buckingham Palace. Ecco di chi si tratta.

Re Carlo III è il nuovo sovrano del Regno Unito diventato monarca dopo la morte di sua madre, la Regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 settembre e i cui funerali si sono tenuti il 19 dello stesso mese.

Dopo l’evento, tutti gli occhi sono puntati sul nuovo Re e in molti si sono chiesti quando avverrà la sua incoronazione e dopo qualche settimana è arrivata anche la data di questo momento storico.

Re Carlo III e Camilla: il re e la regina amano i nuovi beniamini di Buckingham Palace

Re Carlo, verrà incoronato il 6 maggio 2023 e con lui anche sua moglie Camilla, regina consorte e la cerimonia avverrà a Westminster dove si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta II.

Secondo quanto rivelato da alcuni tabloid, l’incoronazione di Carlo e Camilla avverrà rispettando tutti i simboli tradizionali ma pare che il nuovo monarca voglia alleggerirla proiettandola verso il futuro.

Quindi, sarà meno sfarzosa con una durata di almeno una o due ore a fronte delle quattro ore che passarono nel momento dell’incoronazione di Elisabetta II e la data scelta coincide con il compleanno di Archie, nipote del Re, figlio del principe Harry e di Meghan Markle.

Questa scelta ha fatto discutere molto in quanto nelle ultime settimane si è vociferato di un attrito tra il principe Harry e suo padre per via delle precedenti vicissitudini avute da Harry con la famiglia reale e dai presunti litigi con suo padre nel periodo della morte di sua nonna.

Secondo i più informati, Harry non avrebbe preso positivamente la presunta decisione di Re Carlo III di levare ai suoi figli Archie e Lilibet il titolo di Altezza Reale e inoltre sembra che il nuovo Sovrano avrebbe consigliato a suo figlio di non portare sua moglie al capezzale della Regina quando era in fin di vita.

Questo avrebbe fatto tardare l’arrivo di Harry nel Castello di Balmoral dove la Regina Elisabetta II è deceduta e sembra essere il motivo per cui il principe non ha cantato l’inno God Save The King durante il rito funebre.

Ma Carlo e Camilla, sembrano al momento presi da altro e in particolare la loro attenzione è caduta su due nuovi beniamini che presto andranno ad abitare con loro a Buckingham Palace e che sono diventate già delle vere e proprie celebrità.

Stiamo parlando di Beth e Bluebell i due cani di razza Jack Russel Terrier che la coppia ha adottato nel 2017 da un’associazione di cui Camilla ne è patrona, la Battersea Dogs & Cats Home.

I cani di Camilla

I cani a Buckingham Palace non sono una novità, dato che la Regina Elisabetta II si è sempre circondata da corgi e i suoi due ultimi cagnolini Muick e Sandy adesso vivono con suo figlio Andrea, duca di York che gli aveva regalati a sua madre.

I nuovi cani reali invece sono già delle celebrità in quanto sono apparsi sulla copertina di Country Life verso l’inizio del 2022 indossando dei gioielli preziosi facendosi fotografare su una panchina della Raymill House, la residenza privata della Regina consorte.

Carlo è sempre stato amante dei Russell tant’è che tra la fine degli ani ’90 e i primi anni 2000 aveva due cani di nome Pooh e Tigga. Il primo è scomparso senza essere più ritrovato durante una passeggiata a Balmoral mentre Tigga è stato un amico fedele per ben 18 anni e sembra che sia stata dedicata a lui una scultura.

Camilla è molto affezionata ai suoi cani come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a BBC Radio qualche tempo fa:

«Quando sono andata a Battersea, è apparsa Beth, che era stata appena spostata da un posto all’altro e poi abbandonata. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello per lei avere un amico. Hanno trovato Bluebell due o tre settimane dopo, che vagava nel bosco, senza pelo e coperta di piaghe, quasi morta. l’hanno curata per riportarla in vita. È molto dolce, ma anche nevrotica per i traumi che ha subito»

Beth e Bluebell i due nuovi cani del Palazzo Reale sembrano siano pronti a diventare i nuovi beniamini di tutti quanti i sudditi che sembrano già essersi affezionati a loro.