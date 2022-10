Drastica decisione di Re Carlo, deve lasciare casa reale: William è una furia

By

Re Carlo ha pianificato tutto nei minimi particolari, tanto che il suo gesto non è stato accettato nemmeno dal primogenito William. Lo ha cacciato dal Palazzo Reale senza nemmeno voltarsi per un’ultima volta.



La morte della Regina Elisabetta ha causato un clima di alta tensione al Palazzo Reale, infatti, mentre la famiglia reale britannica è impegnata con problemi privati, Re Carlo è alle prese con il suo nuovo staff. L’incredibile scoop è stato riportato da “Telegraph”, facendo il giro del mondo.

Sino a quando la Sovrana era in vita tutti i pezzi del puzzle venivano tenuti saldi e ben incollati, ora sembra sia tutto un po’ difficile da tenere sotto controllo.

Re Carlo avrebbe preso una decisione che ha sconvolto il mondo intero, mandando via qualcuno dal Palazzo legatissimo alla figura della Regina Elisabetta. Un gesto che, forse, sua madre avrebbe condannato.

Re Carlo lo caccia via: la drastica decisione che ha sconvolto William

L’autrice di Royals, Valentine Low, nel suo libro “Courtiers:The Hidden Power Behind the Crown” ha raccontato che il Principe William rimase sconvolto dopo il licenziamento del segretario privato della regina Elisabetta II.

Uno shock da separazione che ha spezzato il cuore a William. Secondo gli esperti, Sir Christopher Geidt avrebbe potuto impedire addirittura il “Megxit”. L’uomo è stato cacciato dalla famiglia reale nel 2017 dopo aver litigato con il principe Carlo e il principe Andrea.

Una perdita drastica per il palazzo Reale, la maggior parte dei membri, hanno sempre avuto grande stima di Geidt, era considerato il mentore di William. Avevano un bellissimo rapporto, addirittura, si vociferava che fu lui ad avvicinare moltissimo la Regina Elisabetta a suo nipote, dando la possibilità a William di seguirla nei suoi impegni reali più importanti. Valentine Low, ha rivelato:

“William era arrabbiato. Era preoccupato per il modo in cui veniva gestito e il modo in cui Christopher era stato trattato”.

Prima che Lord Geidt venisse cacciato dalla casa reale, è stato accanto alla Regina Elisabetta per ben 10 anni.

Chi era Sir Christopher Geidt: tutto sul segretario della Regina Elisabetta

Geidt frequentò delle scuole prestigiose come la Dragon School, Oxford e il Trinity College. Conseguì una laurea in Scienze della guerra al King’s College London e in Relazioni Internazionali presso Trinity Hall.

Nel 1987 entrò nello staff del Royal United Services Institute for Defence Studies. Nel 2002 diventò Assistente Segretario Privato della Regina e tre anni dopo divenne segretario privato e segretario particolare nel 2007. Nello stesso anno prese parte anche al Consiglio privato.

Sir Christopher Geidt è stato anche custode degli archivi della Regina e del Trustee of the Royal Collection, la Regina Silver Jubilee Trust e della Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che nel 1996 sposò Emma Charlotte Angela Neil.