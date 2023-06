Dovranno prepararsi al peggio questi segni: sta iniziando un periodo problematico

Per questi segni inizia un periodo problematico e pieno di incognite. Cosa potranno fare e quali sono questi sfortunati?

Non sempre l’Oroscopo gira a favore. Ci sono infatti dei momenti in cui un allineamento di pianeti particolare impatta sulla vita di alcuni segni zodiacali. Il periodo problematico per questi segni sta per iniziare e l’unico consiglio è quello di aspettare tempi migliori.

Segni e periodo problematico: chi sono gli sfortunati?

Poveri segni, sta per iniziare un periodo problematico ed è bene saperlo prima per contrastarle. Come anticipato, questi segni non dovranno far altro che attendere un momento migliore per poter mettere in pratica i loro obiettivi. Fermarsi e lasciare che la tempesta sia terminata è l’unico modo per salvarsi. Evitare ogni tipo di passo o investimento, perché i pianeti non sono favorevoli al momento. Chi sono questi segni sfortunati?

Scorpione

Non è un periodo felice per i nati sotto il segno dello Scorpione. Nei prossimi giorni sono chiamati ad alzare la testa e mantenere i nervi saldi. Chi appartiene a questo segno zodiacale sa bene che non è facile, ma è il momento di lottare per resistere. Le energie immagazzinate serviranno in questo momento di grande crisi. Le incomprensioni saranno all’ordine del giorno e anche sul lavoro le cose non andranno di certo meglio. Chi ha intenzione di fare progetti è bene che si dia pace, ripartendo in un altro periodo quando le stelle saranno finalmente a favore.

Coloro nati sotto il segno dello Scorpione devono stare calmi, aspettare che il momento passi e poi continuare con la loro vita al meglio.

Sagittario

Tra i segni che dovranno affrontare un periodo problematico, il Sagittario non potrà fare a meno di doversi fermare sino all’estate. Per la nuova stagione calda, questo segno sarà fortunatissimo ma sino a quel momento è bene stare tranquilli e non cambiare la propria vita. Nervosismo e sensazione di blocco sono solo due dei fattori che mandano questo segno su tutte le furie. I traguardi da raggiungere sono tantissimi, ma non oggi.

Quello che fa bene ad un Sagittario è staccare la spina ed è proprio quello che dovrà fare nei prossimi giorni. Una meta lontana o vicina, così da non pensare a questo periodo di blocco e di confusione. Fare la valigia è sempre un ottimo rimedio per tutti i nati sotto questo segno.

Acquario

Quanto è invidiato in questo periodo il segno dell’Acquario? È un momento di grande crisi e i nati del segno non sanno più di chi potersi fidare. È un grave problema, considerando che questo segno abbia sempre voglia di condividere e fare nuove cose.

Quanto durerà questo momento? Solo sino a quando non cambierà l’allineamento dei pianeti attuale. Questo vuol dire che per fine mese, l’Acquario potrebbe tornare a sorridere.