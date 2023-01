Dove vedere le prime quattro sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia

Con la sfida di San Siro tra Inter e Parma, che si potrà vedere in chiaro dalle 21 su Canale 5, iniziano oggi gli ottavi di finale di Coppa Italia, la cui detentrice è proprio la squadra di Simone Inzaghi. Le prime quattro partite verranno giocate da oggi, appunto, fino a giovedì, mentre le altre quattro andranno in scena la prossima settimana.

Se i nerazzurri, dicevamo, scenderanno in campo stasera, domani, sempre alla stessa ora, sarà il turno del Milan e del Torino, mentre giovedì si incroceranno alle 18 Fiorentina e Sampdoria, e alle 21 la Roma e il Genoa. Come e dove vedere tutte le prime gare degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Al via gli ottavi di finale di Coppa Italia: in campo questa settimana Inter, Milan, Fiorentina e Roma: dove vederle

Il tour de force a cui i Mondiali hanno costretto le squadre di club è iniziato il 4 gennaio in Italia e finirà verosimilmente tra cinque mesi. Non ci sarà solo il campionato di Serie A a tenere impegnate le nostre grandi (e non), ma anche la Champions League, per chi si è qualificato alla fase a eliminazione diretta, l’Europa League, la Conference League e, come se non bastasse, anche la Coppa Italia, che oggi entrerà nel vivo con la prima partita degli ottavi di finale.

A inaugurare la fase calda del torneo, saranno i campioni in carica dell’Inter che, oggi, alle 21, sfideranno il Parma di Fabio Pecchia, sesto in classifica nel campionato cadetto. Sulla carta, per gli uomini di Simone Inzaghi dovrebbe essere un gioco da ragazzi proseguire il cammino che porterà alla finale del 24 maggio, ma non è così scontato, soprattutto per quello che i nerazzurri hanno mostrato sabato contro il Monza.

Passata in vantaggio grazie al gol di Matteo Darmian, l’Inter ha subito poco dopo il pareggio dei brianzoli neopromossi, e anche alla rete del campione del mondo Lautaro Martinez ha risposto l’autogol di Denzel Dumfries che ha di fatto spento gli entusiasmi dei tifosi, che nel turno precedente si erano accesi per la vittoria sul Napoli, primo della classe.

Gli stessi timori, per giunta, potrebbero averli anche i cugini del Milan, raggiunti sul finale, e in casa, dalla Roma di José Mourinho proprio nel posticipo domenicale, che in Coppa Italia, mercoledì alle 21, e sempre a San Siro, sfideranno il Torino di Ivan Juric, non proprio l’avversario più semplice per i rossoneri.

In Serie A, infatti, la partita contro i granata, che si giocava all’Olimpico (quello piemontese, chiaro) è stata vinta dai padroni di casa poco prima della sosta, e quindi, con il morale non al meglio, proveranno a sovvertire i pronostici e continuare la scalata alla finale in cui dovrebbero trovare la vincente della sfida tra Fiorentina e Sampdoria.

Ecco, la partita tra gli undici di Vincenzo Italiano e i blucerchiati di Dejan Stankovic aprirà le danze giovedì, alle ore 18. Entrambe le compagini, in campionato, non stanno dando il meglio di sé, ma i Viola portano avvantaggiati in primis perché si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze, ma anche perché gli avversari arrivano da una cocente sconfitta con i partenopei di Luciano Spalletti che non ha permesso loro di dare continuità a un 2023 che sembrava fosse iniziato con il piede giusto.

A concludere la prima parte degli ottavi di finale, poi, alle 21, ci saranno i giallorossi – che abbiamo già detto che sono riusciti a recuperare una partita che sembrava compromessa nei minuti finali proprio domenica -, e il Genoa, terzo in classifica in Serie B alle spalle di Frosinone e Reggina, che hanno rispettivamente tre e sei punti di vantaggio sui rossoblù. Anche qua, si potrebbe dire che non ci sarà partita, ma considerato quello a cui ci ha abituato la Roma in Coppa Italia non si può ancora contare vittoria.

Tutte le partite, a eccezione di quella tra Fiorentina e Sampdoria, saranno visibili in chiaro su Canale 5, mentre la sfida delle 18 di giovedì verrà trasmessa, sempre in chiaro, su Italia 1.

Gli incroci possibili per i quarti e le partite della prossima settimana

La prossima settimana, a partire da martedì 17, termineranno gli ottavi di Coppa Italia, e già dal 31 gennaio e fino al 2 febbraio ci saranno i quarti. Nella fattispecie, la vincente della sfida tra Inter e Parma affronterà una tra Atalanta e Spezia, che scenderanno, invece, in campo giovedì prossimo, alle 15, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Di Milan, Torino, Fiorentina e Sampdoria abbiamo già detto, e la loro gara, che ancora non ha un orario, si giocherà mercoledì primo febbraio, esattamente come quella tra la vincente di Roma e Genoa e di Napoli e Cremonese, che si incontreranno per gli ottavi proprio martedì alle ore 21.

Per concludere la prima parte, giovedì 19, alle 18, la Lazio di Maurizio Sarri se la vedrà contro il Bologna di Thiago Motta, nella prima sfida, tra le due, senza Sinisa Mihajlovic a guidare i felsinei e soprattutto dopo la morte del serbo, eroe anche dei biancocelesti nell’anno del scudetto. Chi vincerà, poi, incontrerà, il 2 febbraio, la vincente tra Juventus e Monza, che chiuderanno, appunto, i giochi sempre giovedì, ma alle ore 21.