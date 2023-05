Dove vedere le partite della 33esima giornata di Serie A

Il tour de force dell’ultimo mese (o poco più) di calcio di club questa settimana ci regala un turno infrasettimanale di Serie A, con la 33esima giornata, che a meno di cataclismi dovrebbe portare il terzo scudetto della storia a Napoli. Alla squadra di Luciano Spalletti, dopo il passo falso in casa nel derby contro la Salernitana, infatti, basterà un pareggio a Udine per festeggiare con cinque turni d’anticipo il conseguimento del titolo di campione d’Italia, solo se perdesse e la Lazio dell’ex Maurizio Sarri vincesse contro il Sassuolo allo stadio Olimpico la pratica sarebbe rimandata alla prossima domenica ancora.

Per una quasi certezza, però, ci sono anche tanti dubbi, meglio di situazioni ancora da definire in questo campionato. Per quanto riguarda la zona Champions League, a parte i biancocelesti, ad aprire le danze ci saranno l’Atalanta e la Juventus, impegnate, entrambe in casa, contro lo Spezia, in piena lotta per non retrocedere, e il Lecce, che tanto tranquillo da quel punto di vista non è, poi il Milan, la Roma e l’Inter che sono tutte a 57 punti, e in pratica si stanno giocando l’ultimo posto utile per la coppa dalle grandi orecchie, e non avranno (neanche loro) delle sfide semplici in programma. Ma vediamo insieme a che ora giocheranno e dove si potranno vedere le partite della 33esima giornata della nostra Serie A.

La 33esima di Serie A si potrebbe concludere con lo scudetto per il Napoli. La lotta rimane aperta per la zona Champions e per non retrocedere

La festa dei lavoratori, che non è valsa per il governo di Giorgia Meloni, impegnato ad approvare il decreto Lavoro nel Cdm del primo maggio, non è valsa neanche alle squadre della nostra Serie A. Dopo un mese appena trascorso, quello di aprile, denso di impegni, infatti, anche quello che è arrivato vedrà i giocatori incastrarsi tra campionato, coppe e forse anche trofei da alzare al cielo.

Il primo potrebbe essere proprio lo scudetto, che il Napoli di Luciano Spalletti ha quasi il compito di portarsi a casa in questa 33esima giornata che inizia oggi, di mercoledì, e finisce domani, di giovedì. Prima di arrivare ai partenopei, però, ci sono tantissime altre partite, considerato che, appunto, a differenza di quanto successo per domenica, non è stato rinviato il match e di fatto i futuri campioni d’Italia giocheranno per ultimi.

La sfida che aprirà le danze di questo turno, in ordine alfabetico, è quella tra Atalanta-Spezia, che si giocherà alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Da una parte, quindi, c’è una squadra, quella di Gian Piero Gasperini, che sta lottando per tornare in Europa e, considerato che una delle poche senza altre incombenze, non è così difficile credere che possa anche tornare in Champions League: la distanza, infatti, che separa i bergamaschi dal ritorno nell’Olimpo del calcio è di appena due punti, e le ultime tre partite fanno ben sperare i tifosi della Dea.

Quanto agli sfidanti, gli uomini di Leonardo Semplici, arrivato in corsa, non sono proprio nella stessa posizione tranquilla, anzi, il contrario. I liguri non vincono da quasi due mesi, nello specifico dalla partita contro l’Inter dell’Alberto Picco, al di fuori dei confini di casa hanno vinto solo due volte, ma mai come ora hanno bisogno di punti per scrollarsi di dosso il Verona, e sperare di rimanere ancora attaccati al treno del nostro massimo campionato.

Non sarà semplice farli in Lombardia, anche perché il trascinatore della squadra, M’Bala Nzola, che ha già fatto 13 reti, è infortunato e i ricambi non sono certamente all’altezza di quelli dell’Atalanta. Ecco, nel caso degli orobici, con Ademola Lookman, che ha fatto gli stessi gol dell’angolano, fermo ai box, il tecnico piemontese ha ritrovato (finalmente) Duvan Zapata, autore anche della rete della vittoria contro il Torino, e potrebbe essere proprio lui a regalare un sogno ai padroni di casa, o chissà.

Alla stessa ora, scenderà in campo anche la Juventus di Massimiliano Allegri, che invece dovrà vedersela contro il Lecce di Marco Baroni, non certamente nella sua versione migliore, anche se sabato, contro l’Udinese, è riuscito a tornare alla vittoria dopo oltre due mesi dall’ultima volta. I bianconeri, dal canto loro, non vincono in campionato dal primo aprile e, nonostante il Collegio di garanzia del Coni abbia reso loro i punti conquistati sul campo (è comunque una situazione temporanea), non sono ancora riusciti a superare la Lazio in seconda posizione.

Questa potrebbe essere l’occasione propizia, ma potrebbe anche non bastare per la Vecchia Signora, che invece deve vincere più che può proprio perché non sa che ne sarà del suo futuro tra caso plusvalenze, manovra stipendi e i compensi agli agenti, e perché la settimana prossima arriverà il Siviglia all’Allianz Stadium per la semifinale di andata dell’Europa League, il torneo che più esalta gli spagnoli, che sono praticamente i re della competizione.

Saranno agguerriti, è vero, e lo sarà anche Dusan Vlahovic, che probabilmente riavrà un posto negli undici titolari come unica punta davanti ad Angel Di Maria, ma lo saranno anche i salentini, che devono macinare, esattamente come la Juventus, ma per rimanere in Serie A almeno per un altro anno. I punti di vantaggio sulla terzultima sono appena quattro, troppo pochi per dirsi tranquilli, e devono presentarsi anche a Torino senza Gabriel Strefezza, uno dei migliori della stagione per la squadra di Baroni, che deve essere osservare un turno di stop per squalifica.

Alle 18, la 33esima giornata, poi, ci regalerà anche la partita tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in concreto la squadra che ha disputato più partite (finora) del nostro massimo campionato, e la Salernitana, ovvero gli undici che hanno rimandato la festa scudetto del Napoli domenica. A giocare in casa saranno gli uomini di Paulo Sousa, il vero artefice di questa quasi tranquillità per i campani ed ex illustre della gara, e non è scontato perché l’Arechi è stato per tutto il campionato un fortino per i granata, che hanno conquistato 20 dei 34 punti stagionali proprio tra le mura amiche.

Alla stessa maniera, però, i Viola, che sono arrivati in finale di Coppa Italia, e si devono giocare un accesso all’ultimo atto della Conference League la settimana prossima (e quella dopo ancora) contro il Basilea, vogliono arrivare alla doppia sfida continuando a vincere, proprio come fatto contro la Sampdoria domenica, a cui hanno rifilato cinque gol, nessuno segnato dall’ex Real Madrid Luka Jovic, ma con un apporto importantissimo del serbo, autore di tre assist. Non sarà però lui a guidare l’attacco, ma il suo compagno di reparto, Arthur Cabral, fondamentale per Italiano specialmente in Europa.

L’ultima partita, sempre in rigoroso ordine alfabetico, delle 18 sarà quella tra la Sampdoria e il Torino. I blucerchiati di Dejan Stankovic sono il fanalino di coda della nostra Serie A, in 32 partite sono riusciti a conquistare solo 17 punti, solo otto arrivati al Luigi Ferraris, e hanno fatto solo 20 gol, contro i 57 subiti (non sono comunque i peggiori, perché la Cremonese ne ha subito uno in più), vengono da una sconfitta pesante contro la Fiorentina, di cui vi abbiamo già parlato, e un motto d’orgoglio contro i granata di Ivan Juric, che non hanno nessuna fretta e nessuna incombenza, potrebbe anche non bastare per non cadere in cadetteria, ci proveranno comunque, oggi e nelle prossime giornate.

Alle 21, inizieranno le gare delle romane e delle milanesi, ovvero le quattro squadre che, ammettiamolo, più di tutte si stanno davvero giocando i tre posti che rimangono per la Champions League. Sempre per una questione di lettere (ma in questo caso anche di classifica), la Lazio se la vedrà contro il Sassuolo di Alessio Dionisi allo stadio Olimpico e non è ammesso, per loro, un altro passo falso.

Gli uomini di Maurizio Sarri, gli unici in campo nei posticipi (tra le grandi) a non essere più impegnati nelle coppe, vengono da due sconfitte pesanti – che avrebbero potuto consegnare prima del tempo il titolo ai partenopei – contro il Torino e contro l’Inter, e per blindare il secondo posto hanno bisogno di ritornare a essere spietati come lo sono stati per gran parte del campionato. Hanno bisogno del loro capitano, Ciro Immobile, in forma smagliante, e hanno bisogno anche di ritrovare quella solidità nella retroguardia che li ha portati a essere una delle difese meno battute in Europa, anche se dovranno fare a meno di Alessio Romagnoli, che è squalificato.

Ne avranno bisogno, di questa solidità, soprattutto perché dall’altra parte arriva quel Domenico Berardi che ha dimostrato anche domenica contro l’Empoli di essere un redivivo. Tornato dall’ennesimo infortunio, il campione d’Europa calabrese ha ribaltato da solo, e in inferiorità numerica, la partita del Mapei Stadium, suggellando ancora di più una salvezza che dopo i Mondiali in Qatar non era affatto scontata. Lo è ora, ma potrebbe non essere appagante, e quindi occhi puntati su Roma, dove per altro si gioca anche un pezzetto importante del terzo scudetto del Napoli.

Si gioca per la coppa dalle grandi orecchie e per il sogno di rimanere in Serie A a San Siro, che mercoledì 10 maggio e martedì 16 sarà il teatro di due derby magici che valgono la finale di Istanbul del 10 giugno. Sarà il Milan (esattamente come nella semifinale di andata di Champions League) a giocare davanti al tutto esaurito, e lo farà contro la Cremonese di Davide Ballardini, che il suo motto d’orgoglio lo ha avuto, ma è ancora troppo lontana (ma non condannata) dal quartultimo posto.

Con un pensiero alla partita di sabato contro i biancocelesti, e più di uno alla doppia sfida contro i “cugini”, Stefano Pioli farà molto turnover, e infatti non dovrebbero partire tra i titolari né Olivier Giroud, né Rafael Leao, ma avrà una chance dal primo minuto Charles De Ketelaere, che giocherà dietro l’unica punta Divock Origi affiancato da Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz. Quanto ai grigiorossi, l’ex allenatore del Genoa deve fare a meno di Giacomo Quagliata, squalificato, al centro della difesa, e sono in ballottaggio per il secondo posto in attacco Daniel Ciofani e Cyriel Dessers, con il primo in vantaggio sul secondo per affiancare David Okereke.

Poi c’è la Roma di José Mourinho, che non vince in campionato dalla sfida contro l’Udinese, che sta pensando un po’ al doppio incontro delle prossime due settimane contro il Bayer Leverkusen per l’accesso alla finale di Europa League, e che contro il Monza ha, come le altre, il dovere di non fallire.

Non sarà semplice, in primis perché l’U Power Stadium della provincia brianzola ha garantito agli uomini di Raffaele Palladino 22 punti in stagione (dei 44 conquistati), perché sempre loro vengono da una vittoria in rimonta contro la Fiorentina e una contro lo Spezia nonostante la salvezza matematica fosse stata raggiunta, ma anche e soprattutto perché i biancorossi hanno dato del filo da torcere anche ad altre grandi come la Juventus, e l’Inter. Per tutti questi motivi, lo Special One ha deciso di portare con la squadra tutti, anche gli indisponibili, che sono tanti e tra cui potrebbe esserci anche Paulo Dybala, il vero asso nella manica dell’allenatore portoghese, e pure Andrea Belotti, l’attaccante di riserva che non ha brillato come avrebbe dovuto nel primo anno nella Capitale.

A concludere le partite di oggi, ci sarà poi la sfida tra l’Hellas Verona di Marco Zaffaroni e i nerazzurri di Simone Inzaghi, finalmente tornati a vincere anche in campionato dopo qualche inciampo di troppo. Al momento sono loro che stanno avanti a Roma e Milan, nonostante tutte e tre abbiano 57 punti, e questa è l’occasione per non perdere quel quarto posto che significherebbe tornare in Champions anche l’anno prossimo, quella stessa coppa dalle grandi orecchie che quest’anno ha dato molte soddisfazione all’Inter e in cui vorrebbe arrivare fino alla fine.

Dall’altra parte, poi, ci sono i gialloblu, che sono riusciti a raggiungere lo Spezia quartultimo e che davanti al loro pubblico vorrebbero fare lo sgambetto alla Beneamata, anche e soprattutto per tentare il sorpasso che garantirebbe (almeno per il momento) di non dover tornare in Serie B.

Due partite, soprattutto la più importante di tutte, ci terranno compagnia giovedì alle 20:45. Quella tra Empoli-Bologna, che è in pratica una gara in cui entrambe hanno poco da chiedere, ma in cui nessuna delle due vuole sfigurare, specialmente i rossoblu di Thiago Motta che sono stati una vera spina nel fianco per tutti, da quando è arrivato l’italo brasiliano, e poi, dulcis in fundo: Udinese-Napoli, la sfida scudetto.

I tifosi friulani hanno avvertito i partenopei che gli sarà concesso festeggiare il traguardo del terzo titolo, il primo dopo 33 anni, in casa loro, e in effetti il pericolo potrebbe anche non esserci, perché, se la Lazio dovesse perdere oggi, gli uomini di Spalletti vincerebbero il campionato senza neanche dover scendere in campo, festeggiandolo di fatto con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia. Potrebbe non esserci, in effetti, neanche se il Napoli cadesse e invece i biancocelesti vincessero, perché, appunto, non sarebbe matematico, come non lo è ora, ma solo potenziale. Alla fine dei conti, però, ai futuri campioni d’Italia basta solo un pareggio per laurearsi come tali, e finalmente far esplodere la festa che manca da quando c’era Diego Armando Maradona, il più forte di tutti, per alcuni, soprattutto per i fan degli azzurri.

Dove vedere le partite del 33esimo turno in tv e diretta streaming

Tutte le partite della 33esima giornata di Serie A si potranno vedere, come sempre, in esclusiva su Dazn, e quindi su qualsiasi piattaforma supporti l’app (smart tv, smartphone, tablet, Xbox, Playstation). Su Sky, e quindi anche in streaming su Sky Go, invece, ci si potrà gustare la partita tra Atalanta e Spezia, quella della Lazio contro il Sassuolo e quella dell’Inter contro il Verona. Ora, quindi, non resta che aspettare, e fare il conto alla rovescia, specialmente per il Napoli e nella città all’ombra del Vesuvio.