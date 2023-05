Dove vedere in tv e streaming le partite della 34esima giornata di Serie A

Nella giornata della Serie A che si è conclusa giovedì è arrivato il primo verdetto della stagione, che è anche il più importante: il Napoli di Luciano Spalletti è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Molto altro, però, si deve delineare a partire proprio da questo 34esimo turno, ravvicinato rispetto all’altro, in cui ci saranno ben tre big match tra le squadre in lotta per un posto in Europa, meglio se per quella che conta di più come la Champions League, che tra l’altro ci allieterà anche durante la settimana prossima.

Ad aprire le danze sarà proprio il Milan di Stefano Pioli, poco prima dell’impegno di mercoledì nel derby contro l’Inter della coppa dalla grandi orecchie che vale un accesso alla finale di Istanbul del 10 giugno, che se la vedrà a San Siro contro la Lazio, che attualmente è seconda in classifica. Nello scontro incrocio tra Roma e Milano, allo stadio Olimpico saranno gli uomini di Simone Inzaghi a essere ospiti dei giallorossi. A concludere, poi, il quadro della lotta per la Champions League, l’Atalanta se la vedrà davanti al pubblico di casa contro la Juventus. Ma altre sfide fondamentali ci saranno anche per la zona salvezza, e quindi vediamo insieme dove e quando verranno trasmesse in tv e diretta streaming.

La 34esima giornata di Serie A ci regala tre incroci pericolosi per la zona Champions League e due altrettanto interessanti nella lotta per non retrocedere

Al triplice fischio di Rosario Abisso, giovedì, alla Dacia Arena è esplosa una festa, quella del Napoli. Nella città all’ombra del Vesuvio, dopo 33 anni dall’ultima volta, gli uomini di Luciano Spalletti hanno riportato uno scudetto che mancava dai tempi di Diego Armando Maradona, l’unico, finora, che era stato capace di far gioire un popolo come quello azzurro. Ma se questa, ormai, è storia, molto altro si deve ancora scrivere per quanto riguarda questa stagione della nostra Serie A, ormai arrivata agli sgoccioli. Il menù previsto per la 34esima giornata è ricco di big match che potrebbero darci delle risposte, sia in chiave Champions League, sia in ottica salvezza, e quindi non resta che scoprirlo.

L’antipasto, innanzitutto, sarà quasi un primo piatto, e sarà davvero buono. Alle 15 di oggi, infatti, apriranno le danze di questo turno il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri. Che non sarà una partita semplice, per nessuna delle due, è quasi scontato, ma sarà resa più complicata da diversi fattori. In primis dal fatto che i rossoneri, con i due pareggi di fila delle ultime due uscite, sono finiti in sesta posizione, e quindi fuori dalla coppa dalle grandi orecchie, potenzialmente, per l’anno prossimo. Ma non solo, appunto, perché mercoledì ci sarà anche il primo atto dei derby-semifinali contro l’Inter di questa edizione della Champions League, e sarà difficile non avere un po’ la testa proiettata al futuro.

Dall’altra parte, i biancocelesti, che all’andata avevano schiacciato per 4-0 i campioni d’Italia in carica (fino al 4 giugno saranno loro a esserlo), pur sgomberi dagli impegni europei, hanno il fiato sul collo della Juventus e di tutte le altre in corsa per almeno il quarto posto, e non possono permettersi di fallire la prova, specie poco più di una settimana dopo che, invece, contro i nerazzurri, sempre nella Scala del calcio di San Siro, si sono fatti rimontare e superare e hanno perso punti vitali per tornare anche loro nell’Olimpo del mondo del pallone.

Ancora, poi, alle 18, in un altro antipasto che, stavolta, ha il sapore di un secondo di pesce, saranno proprio gli uomini di Simone Inzaghi, anche loro con un pensiero alla finale di Istanbul che potrebbe arrivare vincendo il doppio incontro con i cugini del 10 e 16 maggio, a scendere a Roma per affrontare la squadra dell’uomo che per ultimo ha fatto in modo che vincessero la Champions League (e anche il campionato e la Coppa Italia, insieme). Ecco, sarà Roma-Inter il secondo big match della 34esima giornata che potrebbe dare ulteriori risposte per la Serie A.

Come il Milan, anche i giallorossi vengono da due pareggi di fila, se però i rossoneri avevano vinto la precedente sfida, gli uomini di José Mourinho non trovano i tre punti tondi in campionato dal 16 aprile, ovvero dalla partita interna contro l’Udinese, in cui però lo Special One aveva a disposizione molti più giocatori di ora. Non aveva all’epoca Paulo Dybala, che però potrebbe tornare proprio contro l’Inter per dare quello sprint in più alla sua squadra, e magari farla risalire da quel settimo posto che, ora come ora, la vede fuori da tutto, anche dalla Conference League in cui l’anno scorso la Roma ha brillato. Certo, giovedì arriva comunque il Bayer Leverkusen per la semifinale di andata di Europa League e nulla è ancora scritto, tanto che potrebbero addirittura accedere alla prima competizione Uefa proprio vincendo la finale.

Quanto ai nerazzurri, dopo un periodo non facile in campionato, hanno ripreso a macinare garantendosi (al momento) il quarto posto in solitaria, che potrebbe diventare terzo se la Juventus dovesse perdere e loro vincere o addirittura se venisse penalizzata nuovamente dalla giustizia sportiva. Inzaghi farà sicuramente turn over, ma ormai sembra che il meccanismo sia così ben oliato che chiunque metta in campo non cambia la sostanza delle cose, e di questo l’ex di turno è anche un po’ spaventato, considerato che lui non ha la stessa fortuna dell’ex allenatore della Lazio.

Gli incroci Roma-Milano Milano-Roma per la Champions League saranno fondamentali, dicevamo, ma lo sarà altrettanto anche la sfida tra Cremonese e Spezia che chiuderà il sabato di campionato. I padroni di casa di Davide Ballardini, che sono anche arrivati in semifinale del torneo nazionale, sono reduci dal pareggio contro i rossoneri, sintomo che non si sono ancora dati per vinti per quanto riguarda il tornare in Serie B. Alla stessa maniera, però, anche i liguri stanno lottando per non finire nel pantano di chi deve salutare la Serie A, e considerati anche i sei punti in più in classifica sono anche nettamente in vantaggio sulla tabella di marcia.

La partita delle 20:45, a questo punto, potrebbe servire agli uomini di Leonardo Semplici per tirare un piccolissimo sospiro di sollievo, ma allo stesso tempo permetterebbe anche ai grigiorossi di sperare ancora nel sogno di non retrocedere accorciando ulteriormente le distanze. Un pareggio, a essere sinceri, così come nelle altre due partite, non sarebbe utile a nessuna causa.

Come a poco potrebbe servire, anche con gli altri due incontri delle zone alte disputati, ad Atalanta-Juventus, il lunch match di domenica del Gewiss Stadium. All’andata fu un 3-3 ricco di emozioni quello tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Massimiliano Allegri, arrivato, per altro, due giorni dopo la sentenza della Corte d’appello Federale che aveva levato 15 punti ai bianconeri spedendoli nel dimenticatoio, o quasi.

La penalizzazione, ora, non c’è più, ma come accennavamo prima non è detto che non torni, e probabilmente anche più pesante di prima considerati i vari filoni d’inchiesta, e quindi, a prescindere, si deve vincere, specialmente ora che Dusan Vlahovic è tornato al gol e c’è da conquistarsi una finale di Europa League contro il Siviglia, che è il re della seconda competizione. Come il serbo, però, sono tornati a bucare le difese avversarie anche Duvan Zapata e Luis Muriel, e quindi siamo punto e a capo, ma con la fortuna di vedere un’altra gran bella partita, e finalmente anche un primo piatto che sa di primo piatto.

Il menù della 34esima giornata prevede per le 15 una sola gara: quella tra il Torino e il Monza, due squadre che hanno dato del filo da torcere alle grandi in stagione – ne sanno qualcosa, per ultime, anche le due romane -, e che adesso sono tranquille nella loro posizione in classifica. Questa tranquillità potrebbe tradursi in tanti sbadigli, è vero, ma potrebbe anche voler dire gol e spettacolo, dunque se sarà un boccone amaro o no lo si saprà solo gustandosi la pietanza, o meglio la partita del Filadelfia.

Succulento a prescindere, poi, sarà il match delle 18, con il Napoli che tornerà davanti al suo pubblico festante da vincitore (anticipato) dello scudetto. Spettatori non paganti di una delle partite più importanti ed emozionanti della storia dei partenopei saranno gli uomini di Vincenzo Italiano, che in Campania, tre giorni fa, hanno portato a casa un punto e tanto spettacolo che non ha fatto che prepararli al penultimo atto della Conference League che la Fiorentina si giocherà giovedì (e giovedì prossimo) contro il Basilea. Intanto, però, in palio c’è la gloria, per gli azzurri di Spalletti, i veri dominatori del campionato, e un po’ pure per i Viola, che magari non hanno brillato in Serie A, ma di fatto sono quelli che hanno giocato di più finora, e potrebbero anche loro alzare qualche trofeo al cielo, la Coppa Italia, per esempio, o quella dell’ultima competizione europea, un altro esempio.

Chi non aspira a niente di tutto questo, ma solo a rimanere nel nostro massimo campionato almeno per un altro anno, sono Lecce e Hellas Verona, che si sfideranno alle 20:45 al via del Mare. I padroni di casa, guidati da Marco Baroni, sono nettamente più avanti rispetto ai gialloblù di Marco Zaffaroni, ma non sono certamente tranquilli, perché i punti di distacco dai diretti concorrenti, che sono terzultimi dicevamo, sono solo quattro e si potrebbe assottigliare ancora di più qualora perdessero lo scontro diretto. Certo, giocando davanti al proprio pubblico avranno una marcia in più, ma anche questo non è detto, perché negli ultimi tempi sono iniziate anche le contestazioni per i salentini.

E siamo arrivati a lunedì, il giorno in cui si concluderà la 34esima giornata forse in maniera un po’ soft. Alle 18:30, apriranno le danze Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria. Le prime due sono praticamente salve, ma non matematicamente, e quindi entrambe vogliono vincere per riuscire nell’intento il prima possibile. Quanto alle seconde, invece, i friulani dopo l’incetta di punti fatti a inizio stagione sono tranquilli già da un po’ (sono anche riusciti a passare in vantaggio contro il Napoli nella partita che ha consegnato lo scudetto ai partenopei), mentre i blucerchiati di Dejan Stankovic sono quasi spacciati, e neanche un motto d’orgoglio servirà più per tenerli in Serie A.

La sfida che concluderà il turno sarà un derby, quello emiliano, tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Bologna di Thiago Motta. Anche questa non è una partita in cui ci si gioca chissà cosa, piuttosto sarà una partita interessante tra due squadre che giocano davvero bene.

Dove vedere le partite del 34esimo turno in tv e diretta streaming

Tutte le partite della 34esima giornata di Serie A saranno trasmesse in esclusiva su Dazn, ma Cremonese-Spezia di oggi alle 20:45, Atalanta-Juventus di domani alle 12:30 e Sassuolo-Bologna di lunedì alle 20:45 si vedranno anche su Sky e quindi in streaming su Sky Go.