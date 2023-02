Si terranno oggi i funerale di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, a partire dalle ore 15.

La cerimonia potrà essere seguita in diretta Tv.

I funerali di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ci ha lasciato il 24 febbraio scorso all’età di 84 anni e oggi ci saranno i funerali a Roma, la città dove era nato nel 1938.

La cerimonia si terrà a partire dalle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Saranno centinaia le persone che arriveranno per porgete l’ultimo saluto a un grande pezzo della nostra televisione ma altrettanti quelli che non potranno esserci fisicamente, per questo motivo il funerale sarà trasmetto in diretta.

Si prevede una piazza affollata e presidiata dalle forze dell’ordine per non creare disordini. All’interno della Chiesa sono ammessi i suoi familiari, amici e colleghi, in prima fila ovviamente la terza moglie Maria De Filippi che già nella camera ardente al Campidoglio è apparsa molto provata e ci sono state polemiche in merito ad alcuni fan che anche in un momento di dolore come questo si sono avvicinati per fare selfie con lei.

Presenti i tre figli Gabriele, Camilla e Saverio, non ci sarà invece Marta Flavi che parlando della sua presenza lo ha definito un gesto poco elegante anche se gli attriti del passato con il conduttore del Maurizio Costanzo Show si erano appianati da tempo e fra i due c’era un buon rapporto di amicizia.

I canali tv seguiranno la diretta delle esequie con immagini in tempo reale. Un evento televisivo che rivoluzionerà la programmazione quotidiana di Rai 1 e Canale 5.

Nel primo pomeriggio già a partire dalle 14, Silvia Toffanin si occuperà nel suo speciale di Verissimo – Ciao Maurizio del funerale di Costanzo. La diretta si alternerà con i collegamenti con gli inviati a Roma e con l’intervento degli ospiti in studio.

Su Rai 1 la diretta partirà alle 15 con lo speciale Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. LE due trasmissioni saranno visibili anche in streaming sulle relative piattaforme RaiPlay e Mediaset Infinity.

La morte di Maurizio Costanzo

Era il 24 febbraio quando il giornalista di 84 anni ci ha lasciato fra il cordoglio del mondo dello spettacolo. L’annuncio ufficiale è arrivato dal suo ufficio stampa e sappiamo che da giorni era ricoverato in una clinica privata romana per un piccolo intervento.

Le sue condizioni di salute si sono però aggravate velocemente, nonostante l’operazione al colon per rimuovere alcuni polipi. In seguito ci sono state delle infezioni, compresa una ai reni, successivamente dei problemi respiratori.

È stato Dagospia a riferire i particolari e stando alle notizie riportare anche da altre testate, la De Filippi ultimamente si spostava fra casa, ufficio e ospedale per stare accanto al marito. Lei stessa ha raccontato di essere rimasta scioccata perché non si aspettava la sua morte dato l’intervento di routine.

Il sistema immunitario di Costanzo è stato messo a dura prova, forse anche a causa della veneranda età e il colpo di grazia è stata un’aggressiva broncopolmonite.

Dopo due giorni di camera ardente oggi tantissime persone si apprestano a salutare il Maurizio nazionale, un conduttore che ha lavorato fino all’ultimo, preparando le sue trasmissioni televisive ma anche radiofoniche e varie rubriche sui giornali.

Aveva anche in progetto la sceneggiatura di un film e la realizzazione di una scuola di televisione per tecnici e autori.

Un impegno lavorativo che lo contraddistingueva e lo ha fatto diventare un monumento della nostra televisione, ciao Maurizio.